Dentro de un catálogo tan amplio como el de Netflix, no cabe duda de que existe algo para cualquiera. Y, por supuesto, también para los aficionados de la arquitectura y el diseño de interiores. Así que, si andas en busca de inspiración para tus próximos proyectos de decoración, ¿por qué no echar un vistazo a la lista de series que la plataforma ofrece? Estas son cinco de las más comentadas.

“Instant Dream Home” - “Extreme Makeover: Edition” fue un programa de la cadena estadounidense ABC cuya premisa básica era la de elegir una casa y reconstruirla completamente en solo 7 días. A 10 años de la transmisión del último episodio, Netflix lanzó una serie cuyo nombre es “Instant Dream Home”. A través de 8 episodios, 8 familias serán testigos de cómo un equipo de profesionales reconstruirán sus casas en tan solo 24 o 12 horas. El equipo de diseñadores de interiores está liderado por la actriz, Danielle Brooks, conocida por su papel de Tasha “Taystee” Jefferson en la serie ganadora del Emmy “Orange Is the New Black”, quien con su carisma es la encargada de darle la emotiva sorpresa a las familias beneficiadas con la reconstrucción.

“Motel Makeover” de Netflix es una serie que sigue a las amigas convertidas en socios comerciales y motelistas April Brown y Sarah Sklash mientras rompen todos los estereotipos de la industria hotelera al transformar una posada lúgubre en un refugio luminoso. Viajan a Sauble Beach desde el condado de Prince Edward, Ontario, para expandir su imperio June Motel, una escapada boutique de moda que es estéticamente agradable, vívida y acogedora en todos los sentidos. En cada episodio, el dúo demuestra su ambición al abordar los obstáculos que se les presentan.

¿A quién no le gusta ver el antes y el después de una casa? Son miles los sitios que pueden modificarse y surgir como algo completamente diferente. Ese es el poder que tiene el diseño de interiores, y para los fanáticos de estos cambios, Netflix tiene la solución. Dentro del catálogo, los usuarios de la plataforma encuentran la serie “Remodelaciones de ensueño”. Se trata de un programa donde aprenderás sobre diseño, decoración y las últimas tendencias. La serie, tipo “reality show”, fue lanzada en octubre del 2020. Debido al éxito que tuvo en la plataforma de “streaming”, decidieron lanzar una segunda temporada, que llegó en enero del 2021. Ahora, en 2022, la producción que sigue de cerca a Shea y Syd McGee, regresó con seis episodios que estrenaron el pasado 27 de julio.

Junto con su fiel equipo de “elfos”, el diseñador de interiores Benjamin “Sr. Navidad” Bradley ayuda a las familias a transformar sus casas para las festividades. El anfitrión dirige su estudio de interiorismo cuando no lidera remodelaciones navideñas y da consejos de bricolaje.

“El interior es lo que cuenta” - Casas aparentemente normales esconden espacios sorprendentes. Atrévete a ver cada uno de estos ambientes en esta imperdible producción de Netflix. La serie muestra por episodio varias casas que por fuera se ven corrientes pero por dentro están decoradas fuera de lo común. Además, en cada episodio hay una casa que está bajo construcción por lo que muestran el proceso de transformación.