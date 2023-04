CIUDAD DE MÉXICO.- La sala de cine está expectante. Los fans de un artista musical tendrán finalmente la oportunidad de verlo en una nueva faceta: interpretando a un personaje en la pantalla grande.

Ejemplos de músicos que han logrado trascender en el cine hay muchos, empezando por Frank Sinatra, quien cautivó al mundo en 1953 con su interpretación en “From Here to Eternity”, misma que le valió un Oscar como Actor de reparto, que sumó a sus muchos premios Grammy a lo largo de su carrera, incluyendo Álbum del Año en 1959 y 1967. La lista de figuras que han hecho la transición al cine incluye distintos géneros y épocas. Uno de los más recientes ejemplos es Jared Leto, quien en 2013 fue reconocido por la Academia como Mejor actor de reparto por su actuación en “Dallas Buyers Club”. Él es además una figura destacada del rock alternativo con su banda Thirty Seconds to Mars.

Sin embargo, el mundo del género urbano, específicamente el reguetón, no ha logrado el mismo nivel de reconocimiento en el cine. El año pasado, Bad Bunny, quien recibió cinco galardones en la última entrega del Latin Grammy, participó junto a Brad Pitt en la película “Bullet Train”, pero sólo apareció cuatro minutos. Aunque la participación del “Conejo Malo” resultó en una divertida escena de acción en la pelea junto a la súper estrella de Hollywood, se trató más bien de un papel anecdótico, que atrajo la atención de millones de sus seguidores.

El especialista cinematográfico José Felipe Coria considera que estas apariciones tienen en su base una estrategia de marketing, que no es nueva. “No son los primeros que pasan por esto. Incluso músicos que han tenido carreras aparentemente más importantes, como Elvis (Presley), tuvieron una presencia menor en el cine. Son figuras a las que se les busca exprimir el jugo del éxito y convertirlos en una suerte de imán de taquilla”, opina.

El problema se agrava si se analiza el tipo de roles que los representantes del reggaetón suelen interpretar en el cine, que en muchos casos son de mafiosos o latin lovers, lo que contrasta con los personajes interpretados por grandes de otros géneros, como Barbra Streisand o Lady Gaga. “Aquí sí estamos hablando de gente que rompe el esquema. Streisand no sólo era buena cantante, sino que demostró ser buena actriz, incluso buena directora”, dice Coria. En cuanto a Bad Bunny, Becky G o Maluma, Coria cree que es demasiado pronto para definir sus capacidades y alcances en el cine, donde podrían ser encasillados.

“Por ahora, son sólo presencias con cierto atractivo. Un atractivo para muchas personas, sin distinción de raza o clase social. Al final, la música llega a muchos, que pueden ser o no admiradores del cantante”.

La única que parece tener más fuerza para destacar como actriz es Rosalía, quien ya ha conquistado el corazón de Pedro Almodóvar. En su película de 2019, “Dolor y Gloria”, tuvo un cameo de tres minutos, pero su presencia no pasó desapercibida. La revista Bazzar de España, publicó un artículo el año pasado en la que destaca todos los atributos de la cantante para ser la nueva musa del manchego, que incluye su relación cercana con el reconocido director español, el visto bueno de la Academia de Cine Español (amenizó la gala de los Goya de 2019) y la versatilidad actoral que muestra en sus videos. Coria es más precavido, pero considera que, de tomarse en serio, algún representante de esta música podría destacar: “Sólo será cuestión de tiempo para ver si evolucionan”.

Daddy Yankee (“Talento de Barrio”, 2008) es el único que protagonizó su propia película, pero no logró tener una distribución más allá de Puerto Rico. Daddy Yankee se interpreta a sí mismo, joven talento que lidia con los problemas de su barrio para crecer.

Nicky Jam (“xXx: Return of Xander Cage”, 2017) Si bien Nicky Jam es un exitoso reggaetonero, ha dicho que sueña con dirigir un filme. Su mayor acercamiento con la pantalla grande fue en esta cinta, junto a Vin Diesel, en la que actúa negociando armas.

Becky G (“Power Rangers”, 2017) Becky G tuvo la oportunidad de convertirse en Trini, la Ranger Amarilla, y apareció en gran parte de la película, pero debido a los múltiples cortes a cuadro por el tono de acción, en realidad suma pocos minutos en pantalla.

Rosalía (“Dolor y Gloria”, 2019) La española aparece únicamente en la primera escena junto a Penélope Cruz. Tomó el cameo porque admira a la actriz española, a Antonio Banderas y al director, Pedro Almodóvar.

Maluma (“Marry Me”, 2022) Con un papel secundario, pero con mayor fuerza que sus colegas, Maluma interpreta al hombre que engaña a Jennifer Lopez antes de su boda, siendo un “latin lover” infiel.

Nota del editor:

Este artículo omite dos ejemplos de artistas urbanos que han tenido participaciones destacadas en el cine. El rapero puertorriqueño Don Omar actuó en las películas “Fast Five” (2011) y “The Fate of the Furious” (2017), ambas de la franquicia de “The Fast and the Furious”, en el personaje de “Santos”. De igual manera, Tego Calderón, compatriota y colega de Don Omar, participó en las dos cintas arriba mencionadas en el personaje de “Leo”. Además, ambos artistas protagonizaron su propia película encarnando a “Santos” y a “Leo” en “Los Bandoleros”, de 2009, una especie de “spinoff” dentro del universo de “The Fast and the Furious”.