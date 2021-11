A pesar de ser una oferta comercial predecible, la adaptación de los cuentos de “Clifford The Big Red Dog” para la pantalla grande llega con una magia que suaviza sus limitaciones como entretenimiento familiar. Aunque hay varios elementos que parecen haber sido reciclados de los filmes de “Alvin and the Chipmunks”, la película logra ser inofensiva y en muchas ocasiones encantadora al enfocarse en el núcleo emocional del personaje titular. Al constantemente recordarle al público que Clifford es un perro que quiere amor incondicional, todos los efectos especiales que se requieren para que este pueda tener su primera aventura cinematográfica pasan a un segundo plano.

Eso no quita que la película, que llega a los cines de Puerto Rico este miércoles, sobrecargue el resto de su propuesta con clichés recurrentes de ofertas para toda la familia con muy poca imaginación. Estos están atados a la inconsistencia de los personajes adultos de la trama. Todos son estereotipos o caricaturas. Está un hombre sabio y misterioso interpretado por John Cleese que podría tener la clave de por que el personaje titular pasa de ser un cachorrito a un perro gigante. Está el hombre de negocios sin escrúpulos interpretado por Tony Kale que lo único que ve en Clifford son ganancias para su compañía no importa lo que tenga que hacer. Y en la historia secundaria más floja tenemos al comediante Jack Whitehall como un joven adulto irresponsable que tiene que hacerse cargo de su sobrina y su perro.

Afortunadamente el enfoque del filme es de Emily (Darby Camp), la preadolescente que descubre lo que es el amor incondicional cuando conoce a Clifford. Este personaje tiene varias lecciones trilladas que aprender sobre comunicarse bien con su madre y no tolerar el abuso de compañeras en su escuela. La relación entre ella y Clifford registra como genuina y es lo que suaviza todos los otros elementos que hemos visto una y otra vez en este tipo de filme.

La cinta cuenta con momentos tiernos y cómicos. (Suministrada Suministrada)

El que esta versión de Clifford The Big Red Dog llegue a la pantalla libre de cinismo debe incitar la misma respuesta en los miembros del público que se sientan demasiado grandes para tolerar esta fantasía familiar. Vale la pena reiterar, que los más pequeños que vean esta película no le darán ni un minuto de pensamiento a la cuota de originalidad de la producción. Lo único que esta demográfica necesita es un poco de magia y humor para creer que Clifford está teniendo su primera aventura en las calles de Nueva York y en ese departamento el largometraje no falla.