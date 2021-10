El incidente en el que el actor estadounidense Alec Baldwin mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza de la película “Rust” al disparar una pistola que supuestamente era de fogueo durante el rodaje de una película, es una tragedia que muchos no pueden entender. Incluso, ni siquiera aquellos que trabajan en los departamentos de “props” o utilería de las producciones cinematográficas.

“Esta tragedia es super rara, algo tuvo que haber pasado. Internacionalmente, en todos lados, la prioridad siempre es la seguridad, ante todo”, manifestó la experimentada “prop master” puertorriqueña Gladys Bustos, quien explicó algunos de los protocolos que se siguen en los sets de filmación.

“Como ‘prop master’ no poseo licencia de arma, por lo que contrato a un armero experimentado. Las armas vienen preparadas desde Estados Unidos o de un ‘prop house’, donde se alquilan. Las balas de salva no tienen proyectil y solo contienen pólvora, por lo que esas pistolas vienen ‘plugged’ para esas balas de salva y lo que se ve en cámara es solamente el ‘motor flash’ y el movimiento del arma. O sea, esas armas no tienen proyectiles”, añadió.

De acuerdo con Bustos, el armero es el responsable de inspeccionar diariamente las armas de fuego, limpiarlas y guardarlas, y -en el caso de la isla- es el personal de la Policía de Puerto Rico quien está a cargo de custodiarlas.

El armero se encarga de enseñar el arma al asistente de director, luego se le muestra al actor y, si en la escena se va a disparar, se le dice que va a estar cargada, y le muestra cuando se le ponen las balas. Si el arma a utilizar no va a llevar balas, también se le muestra con una linterna que la recámara está vacía.

“Antes de mostrárselas a los actores, hay que chequearlas, se les quita el magazine, se asegura que el chamber (recámara de la parte interior del arma de fuego en la que se introduce el cartucho antes de disparar) está limpio, y que está ‘loaded’ con los ‘blanks’ (detonar cartuchos sin balas). Es un protocolo que siguen los armeros ‘ by the book’. Si hay que esperar, se espera hasta que se cumpla con ese protocolo”, explicó la “prop master”, que tiene unos 30 años de experiencia a nivel local e internacional.

Como ‘prop master’, Bustos asegura que es súper estricta con el protocolo, por lo que no permite que nadie juegue con armas en el set de filmación. “Si le damos un arma de embuste -como decimos los puertorriqueños-, las tienen que chequear los asistentes de director, para asegurarse de qué material son, si es de goma, plástico o ‘airsoft’, también hay que inspeccionarla antes de entregársela al actor”, agregó.

En su más reciente filmación del largometraje “The Plane”, Bustos resaltó que dispararon miles y miles de armas, y para lograrlo contó con una armera que tiene muchos años de experiencia, con quien también trabajó para la película “Fast Five” hace 10 años.

“Como departamento de props, nos encargamos de la seguridad de todo el equipo de trabajo. Repartimos ‘ear plugs’, ‘shields’ y ‘sound blankets’, que son unos ‘suits’ que protegen al director de fotografía y a todo el departamento de cámara, así como los técnicos que están al frente de la cámara, para evitar cualquier accidente porque de todos modos las armas botan los casquillos y eso puede quemar a cualquiera al ser calientes”, abundó.

“Los armeros, por ejemplo, cogen cursos todos los años para mejorar. Hay que traer a alguien que sepa, yo con eso no juego. Llevo 30 años trabajando en esto y nunca ha pasado un incidente de este tipo. Yo que soy la ‘prop master’, no puedo manejar ningún arma que sea de verdad. No la puedo ni tocar porque no tengo licencia”, argumentó.

De acuerdo con Bustos, actualmente en Puerto Rico, según su criterio, no hay personas que tengan la experiencia necesaria para manejar armas de fuego del calibre para realizar películas como la que trabajó recientemente, “The Plane”.

“No hay personas en Puerto Rico para eso. Hay personas muy capacitadas en los otros departamentos, pero en ese estamos un poquito ‘lacking’ (carentes). Hay personas que ya se están entrenando para eso”, indicó.

Mientras lamentó la noticia de lo ocurrido y de que cómo afecta directamente al departamento que suele dirigir, Bustos no deja de reaccionar con rareza ante ese accidente.

“Ahora mismo, mi comunidad de ‘prop masters’ de todas partes del mundo, no entienden por qué ocurrió este tipo de tragedia que no se supone que pase. No se supone que hayan armas en el set. Tengo prohibido que personas que tengan armas de verdad, que las lleven al set. Las tienen que dejar en su carro. En nuestra industria, hay muchas cosas peligrosas, explosiones, se puede caer una grúa, hay mucho riesgo. Por eso la seguridad es tan importante. Para mí tiene que ser un caso de un armero que no era experimentado”, opinó.