Con este video Justin Baldoni intenta demostrar que no actuó de forma inapropiada en escena con Blake Lively

Semana a semana, la disputa legal y mediática entre Justin Baldoni y Blake Lively suma un nuevo capítulo. Este martes, el equipo legal del actor, director y productor de “It Ends With Us ” publicó un video sin editar del film con el que busca refutar las acusaciones de acoso sexual de su coprotagonista.

El video, de diez minutos de duración, fue compartido por el asesor legal de Baldoni, Bryan Freedman, y dado a conocer por la página de noticias de entretenimiento Page Six. Con él, el equipo de letrados del actor y director busca refutar una de las declaraciones de Lively en la demanda que presentó ante los tribunales en diciembre último, en la que asegura que su compañero se comportó con ella “de manera inapropiada” y cita como ejemplo una escena de la película en la que debían bailar juntos. En aquella demanda, la intérprete afirma que la filmación de “una escena de baile lento para un montaje en el que no se grabó ningún sonido”, Baldoni “se inclinó hacia adelante y lentamente arrastró sus labios desde su oreja hasta su cuello, mientras decía: ‘Huele tan bien’ . Lively asegura, además, que cuando objetó este comportamiento, la respuesta de Baldoni fue: ‘Ni siquiera me atraes’”.