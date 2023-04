La serie de “The Last of Us” se convirtió en una de las producciones más exitosas de HBO Max. Inspirada en el videojuego postapocalíptico del mismo nombre, la primera temporada llegó a su fin el 12 de marzo pasado, con una promesa de una segunda entrega que todavía no cuenta con fecha de estreno.

Pedro Pascal y Bella Ramsey se convirtieron en las indudables estrellas protagónicas, aunque unos datos que salieron a la luz recientemente suscitaron una polémica, bastante común en Hollywood: la brecha salarial.

La primera temporada de “The Last of Us” fue un éxito rotundo. En el capítulo 9, que da fin a la primera entrega, Joel y Ellie continúan en la búsqueda de una cura que salve a la humanidad del virus que atenta contra la vida de las personas que habitan el mundo postapocalíptico y que las convierte en caníbales.

La producción, creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, sorprendió a los suscriptores de la plataforma de “streaming” al ser una gran adaptación del videojuego de la PlayStation 3 originado por Naughty Dog.

Pero un dato que salió a la luz recientemente suscitó la polémica en torno a la exitosa serie: la brecha salarial existente entre los dos protagonistas, Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Mientras el actor chileno habría cobrado 600 mil dólares por cada episodio de la primera temporada, según consignó la revista Variety; la británica habría obtenido únicamente 70 mil dólares por cada capítulo. Así, el monto final que cada uno recibió por la primera entrega sería de casi cinco millones y medio de dólares y 630 mil, respectivamente.

“Es un problema de agente”, sentenció uno de los usuarios de las redes sociales, donde surgió un debate sobre el tema. En él, algunos fanáticos de la serie defendieron que el actor chileno de 48 años aguardó una trayectoria profesional más extensa que la británica, con sus apariciones en “The Mandalorian”, “Kingsman” o “Game of Thrones”.

Muy común en Hollywood

A lo largo de la historia de Hollywood, las actrices destacaron la brecha salarial existente y pronunciada entre sus compañeros. Recientemente, Sharon Stone reveló que obtuvo una cifra muy inferior a la de su compañero de rodaje, Michael Douglas , durante la filmación de “Basic Instinct” (1992).

Así, el también protagonista de “Fatal Atraction” cobró 14 millones de dólares por la película, mientras que ella recibió únicamente 500 mil dólares.

“En ese momento, yo era nueva en la industria y él era una gran estrella”, comentó. Y agregó: “Trabajé con algunas estrellas realmente grandes que, literalmente, hablaban en voz alta en el set, diciéndome qué debía hacer. Simplemente, no me escuchaban y no me permitían afectar su actuación con mi actuación”. La actriz calificó estas actitudes de “misóginas” y prefirió no ofrecer ningún nombre al respecto. En tanto, la intérprete de “Casino” fue honrada en el almuerzo anual que celebra Muse Awards de Nueva York a las Mujeres del Cine y la Televisión, junto a otras ocho mujeres, como Janet Yang -presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas- y Freida Pinto.

Copyright Grupo de Diarios América - GDA/La Nación/Argentina