No hay forma de negar que la pandemia ha cambiado la forma en que se consume el entretenimiento. Esto ha quedado en evidencia de nuevo con el repunte de omicron de las semanas recientes. Los estudios de cines han vuelto ha cambiar sus calendarios de estrenos.

Sin embargo, Netflix ha vuelto elevar el precio de su mensualidad. Aunque esto implique que la compañía claramente cree que tiene dominado el mercado, la diferencia crucial al inicio de la pandemia es que las diferentes plataformas de “streaming” han tenido estos dos años para darle una identidad particular a su contenido. ¿Habrá una que tenga la oferta de entretenimiento más completa? Aquí evaluamos los pros y los contras de las plataformas con más subscriptores

Netflix

Subscriptores: 215 millones

A favor: Esta plataforma tiene dos elementos cruciales en su programación: volumen y variedad. El tener ofertas nuevas y eclécticas todas las semanas es solo una parte de su éxito. Como marca, Netflix se ha dado la tarea de ser la plataforma que rescata y expande “shows” que no llegaron a su potencial en otros espacios (”Cobra Kai”, “Lucifer”, “Manifest”), producir programación original que captura el pulso de la cultura popular (”House of Cards”, “Orange is the New Black”, “Stranger Things”, “The Crown”, “Bridgerton” y “La Casa de Papel”) y ser el espacio donde artistas prestigiosos pueden realizar los proyectos que más le apasionan (Martin Scorsese con “The Irishman”, David Fincher con “Mank”, Alfonson Cuarón con “Roma”, Jane Campion con “The Power of The Dog”.

En su contra: Aunque el volumen de estrenos por semana es impresionante, en muchas ocasiones la maquinaria de publicidad de Netflix no le da mucho empuje a todas sus opciones. De nada sirve que haya opciones si sus subscritores no se enteran que las tienen. A esto se le suma el poco tiempo que tienen algunos títulos para encontrar su audiencia antes de que sean cancelados.

Suscriptores: 120 millones

A favor: Para los fanáticos de los universos de Marvel y Star Wars, que no son pocos, esta plataforma es una subscripción obligatoria. A eso se le suma una lista inmensa de títulos de Disney que garantizan entretenimiento para toda la familia, incluyendo las joyas animadas de Pixar que durante los últimos dos años han estrenado aquí de forma exclusiva.

En su contra: La programación original que no es de Marvel ni de Star Wars, no ha generado un éxito genuino que capture la cultura popular, lo cual lleva a tener una cantidad de “behind the scenes” y “reboots” nostálgicos que registran como rellenos y no opciones genuinas de entretenimiento.

Suscriptores: 45 millones

A favor: Indudablemente esta es la plataforma que tiene la mejor y más completa colección de películas. Al estar atada a la programación de HBO, esto renueva las opciones disponibles con frecuencia y permite accesos a series completas que han dejado su marca en la cultura popular (”The Sopranos”, “Game of Thrones” y “ Sex and the City”) Y, al igual que Disney tiene a Marvel, HBO MAX tiene toda una librería de adaptaciones de DC Comics, que ahora está teniendo su mejor momento con el estreno de la serie de “The Peacemaker”.

En su contra: Con el fin del modelo de estreno simultáneo de los lanzamientos de cine más importantes de Warner Brothers, queda por ver si sus películas originales van a capturar la atención de las masas. Mientras menos se diga del “reboot” de “Sex and the City”, mejor; y las reuniones con los elencos de “Friends”, “The Fresh Prince of Bel Air”y las películas de “Harry Potter” no han tenido el impacto esperado para títulos con tanta popularidad.

Suscriptores: 42 millones

A favor: Con la programación más exitosa de los canales nacionales de Estados Unidos como su gancho principal, Hulu se ha convertido en la alternativa para aquellos que no quieran renovar sus subscripción de cable básico.

En su contra: Aunque ha tenido producciones originales que han sido exitosas (”The Handmaid’s Tale”, “Little Fires Everywhere” y “Nine Perfect Strangers”) no han sido suficientes para poder generar el mismo impacto que las series originales de Netflix.