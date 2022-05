El 17 de mayo comenzará en Francia el prestigioso Festival de Cine de Cannes, que este año celebra sus 75 años de fundada y por primera vez, un cortometraje filmado y creado en Puerto Rico podrá verse como parte del festival en el Pabellón Americano.

La película “2HÖOM [zu: m]”, producida, escrita y actuada por el cineasta doctor Ariel Orama López, conocido por su seudónimo AG Orloz, fue nominada en el 2021 entre los mejores cortometrajes dentro de la temática de la comunidad LGBTTQ+, pero por causas de la pandemia no se pudieron presentar en Cannes. Sin embargo, este año se le brindará la oportunidad a todos esos cortometrajes de presentarse al público, que incluye productores, directores, agentes y todo tipo de personas que trabajan en la industria cinematográfica.

“‘2HÖOM [zu: m]’ (se pronuncia como la plataforma de comunicación Zoom) surgió en medio de la pandemia y el confinamiento. Una de las grandes preocupaciones que tenía era cómo crear un concepto para un cortometraje, cuando todavía estábamos en pleno confinamiento y no había acceso a cámaras”, mencionó Orama López, quien dirigió su primer cortometraje “Esteban” en 2009. “Se me ocurrió la idea de trabajarlo desde los celulares y fue así que Jonathan Cardenales y yo comenzamos a grabarnos, cada uno desde sus casas. Aproveché el momento para hacer una combinación de un cortometraje que hablara del COVID-19, pero también del estigma del VIH/SIDA y de cómo, aunque se mantiene entre nosotros, no ha tenido la misma repercusión, ni todo el mundo es consciente de las implicaciones, además del estigma que todavía existe alrededor de la enfermedad”.

Al igual que hizo en múltiples festivales de cine y cortometrajes alrededor del mundo, Orama López sometió ‘2HÖOM [zu: m]’ con pocas expectativas por lo alto de la competitividad. “Gracias a Dios tuvimos la bendición de que fue seleccionado y para mí fue una gran sorpresa, porque Cannes siempre fue una de mis grandes ambiciones y que mis trabajos se proyectaran allá”, detalló el puertorriqueño.

Este reconocimiento se unió también al que ‘2HÖOM [zu: m]’, al igual que el cortometraje “One”, lograron la elegibilidad para los premios Oscar, algo que llena de orgullo al actor. “Aunque no fuimos seleccionados entre los últimos nominados, Puerto Rico estuvo allí presente. Tuve buena relación con el equipo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que siempre fueron muy amables en todo el proceso de recibir el material y pretendo seguir creando trabajos para ver si un día logro la meta de estar entre los últimos nominados a un premio Oscar”.

Actualmente, Orama López trabaja en la postproducción de dos proyectos, el cortometraje “Pterocarpus”, que fue grabado en un bosque en Humacao, que quedó destruido totalmente con el paso del huracán María, pero que ya recuperó su belleza y trata sobre una leyenda milenaria que tiene como base ese lugar. Además trabaja en el proyecto “Ysla”, pero que cambiará al nombre de “Y”, en el cual actuán renombradas figuras puertorriqueñas como Gilda Haddock, Maribel Quiñones, Jonathan Cardenales y Sara Pastor, entre otros. Ambos proyectos podrían estar listos a finales del 2022 o principios de 2023.

“Yo dirijo realmente porque amo actuar. En casi todos mis proyectos, hago de los papeles principales”, argumentó el profesor universatario en la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. “Desde un principio, mi primera ambición era que ‘Esteban’ entrara a un festival puertorriqueño de cine. Luego descubrí que existían otros festivales en el mundo y desde ahí, gracias a Dios hasta el día de hoy que he logrado más de 100 laureles y más de 50 premios internacionales que para mí todavía sigue siendo surrealista”.

Otros galardones

De igual manera, Orama López fue galardonado recientemente con un Doctorado Honoris Causa de parte del Claustro Doctoral por la Paz, que recibió a principios de mayo en una ceremonia en la Ciudad de México. “En medio de estos proyectos que estaba efectuando en el cine, uno de los directivos de este Claustro Doctoral por la Paz, me hace el acercamiento para que le envíe información para nominarme. Yo no sabía que era para un grado honoris causa”, explicó el puertorriqueño. “Por eso, cuando lo recibí fue una grata sorpresa. No lo podía creer, fue tremenda bendición. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en México y se hizo entrega de una medalla bañada en oro en una ceremonia que se llevó a cabo en Campo Marte, un lugar bien privilegiado donde se han premiado a grandes figuras de la política y de las artes en México”.

El doctor Ariel Orama López recibió un Doctorado Honoris Causa de parte del Claustro Doctoral por la Paz en México. (Suministrada)

Como parte de la ceremonia de premiación, se llevó a cabo una cumbre donde se presentaron distintos exponentes académicos, además de que jóvenes de distintas ramas de las ciencias y de trabajadores públicos se expresaron de forma excelente sobre la iniciativa del Claustro Doctoral por la Paz, sobre lo que está pasando en el mundo en estos momentos desde el cambio climático, hasta otros temas sociales. “Fue un banquete a nivel académico e intelectual, de donde me llevo grandes amigos y espero seguir contribuyendo con ellos”, añadió el educador.

Por otro lado, el año pasado se sometió a consideración la labor de Orama para la nominación al premio Earthshot del Príncipe William a través de la vicepresidencia de la Universidad de Puerto Rico. “Este año, a través de una organización de Reino Unido se logró que se me nominara nuevamente. En caso de ganar el premio, básicamente lo que hacen es que me otorgan una cantidad de fondos sustancial para que hacer proyectos”, manifestó el psicólogo clínico. “La propuesta que estoy sometiendo es crear proyectos ambientales a través del cine y multimedia. Cruzando los dedos, esperando en Dios que pase, porque sería un aporte económico sustancial y un gran prestigio”.