“80 For Brady” es el tipo de oferta comercial que se realiza con el menor esfuerzo creativo posible. La nueva comedia de Paramount Pictures, que estrena este jueves en los cines de Puerto Rico, se recuesta por completo en la simpatía que ya existe entre Lily Tomlin, Sally Field, Rita Moreno y Jane Fonda y sus fanáticos. Luego procede a tratar de recompensar esto colocando las legendarias actrices en una historia inspirada en hechos verídicos que claramente lo que busca es la gratificación inmediata del espectador. Esto no es un crimen y la realidad es que como comedia la película es inofensiva y consistentemente efectiva. Sin embargo, resulta frustrante que el filme simplemente se conforme con la presencia de estas maravillosas actrices y no haga más para aprovechar su talento.

La trama de la película es bastante simple. Un grupo de cuatro amigas han llegado a la octava década de sus vidas como las fanáticas más grandes de Tom Brady. Cuando un concurso les da la oportunidad de ganar taquillas para ir al Super Bowl a ver a su atleta favorito jugar en persona, Lou (Tomlin), Maura (Moreno), Trish (Fonda) y Betty (Sally Field) deciden que van a hacer todo lo posible porque ese sueño se convierta en una realidad.

El núcleo emocional del filme es igual de simple que la trama. La fijación con Tom Brady surge como una distracción mientras las amigas ayudaban a Lou a tratar de sobrellevar los retos de varias sesiones de quimioterapia. Que esto no sea complejo no significa que no sea genuino. Eso en parte es lo que vuelve problemático que las protagonistas tengan que lidiar con arquetipos que funcionan para generar situaciones cómicas pero no les permite tener mucha profundidad emocional.

Cada una de estas actrices ha tenido mejor material que este y se merece algo infinitamente superior. De todas, la que menos tiene que hacer es Jane Fonda, que aquí interpreta a una escritora que está tratando de romper con sus patrones disfuncionales en relaciones románticas. Mientras que la que carga con el peso de comunicar el mensaje de inspiración del filme es Tomlin. Los personajes de Field y Moreno son utilizados para crear caos cómico en cualquier situación en que se encuentren. Todas claramente la está pasando bien y la admiración que sienten por sus compañeras de escena es tangible y en gran parte lo que sostiene el filme. Esto no es suficiente para justificar la existencia de “80 For Brady”, pero logra que sea tolerable para aquellos que decidan verla.

En la imagen la leyenda latina Rita Moreno.

Un aparte ameno con Rita Moreno

Los personajes de “80 for Brady” tienen varias supersticiones para tratar de garantizar el triunfo de su atleta favorito, ¿Rita Moreno es supersticiosa?

RM- No para nada. Yo no creo en nada de eso. Soy demasiada práctica.

Esta es la primera vez en su distinguida filmografía que está con un grupo de actrices que son igual de legendarias. ¿Buscaba un proyecto como este?

RM- Esto es algo que no se da todos los días. Me siento tan orgullosa de estar con estas mujeres tan especiales, que están llenas de sentido del humor, con un talento incomparable y bien humildes. Fue algo bien especial.

Su personaje en la película tiene unos sueños bien particulares. ¿Se acuerda de sus sueños cuando despierta?

RM- Sí suelo recordarme. Pero si temo que los voy a olvidar, me siento y los escribo. Algunos tienen sentido y otros no. Pero para mí es importante examinar por qué los tuve.

En el filme los personajes usan el éxito de Tom Brady como fuente de inspiración en sus vidas. ¿Algún artista le ha servido de inspiración constante

RM- Pues tengo que decir que Marlon Brando. Yo sé que él fue mi amante, pero fue alguien que cambió la forma de actuar en pantalla para siempre.