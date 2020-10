View this post on Instagram

@marcel_barrena ・・・ Hemos terminado el rodaje de MEDITERRÁNEO, la aventura más dura y necesaria de nuestras vidas. Oscar Camps y Open Arms lo merecen. @eduard.fernandez El regalo que nos has hecho es para siempre. Todo arte, todo paciencia, todos los segundos de cada día. Todo fácil, todo. Siempre. En cada toma, en cada plano. Una bestia invencible e insuperable. Gràcies per deixar-me ser part de la teva carrera. Gràcies per cada classe magistral. Mestre. @danirovira Sabes lo que eres para mí pero no sabes lo bueno que eres. Espero que, al menos, lo sospeches cuando veas la película. Sin ti, nada. Prometí que volveríamos a correr juntos. No prometo volver a nadar juntos porque nunca más me meto en el mar, pero para (casi) todo lo demás: Vamos allá. Gigante.Tu bondad, tu fuerza. Mejoras el mundo. @nanitita Todo lo que diga se queda corto. Has brillado en el caos. Has puesto orden al desorden. No he visto, no imagino, una actriz mejor. Boquiabiertos en el combo viéndote. El presente y el futuro son tuyos. La suerte de haber compartido película contigo es mía. Ets única. Sergi López. Crec que no t'agrada que et doni les gràcies, però no me'n cansaré. Per tot, per omplir cada escena, per posar-nos firmes quan calia. Dones vida. @alexmonner per tanta energia, per lluitar-ho tot. Has deixat petjada a la sorra. Melika Foroutan, Yota Festa, @bisbikis.vasilis Yannis Niarros, @drosos_skotis Patricia López Arnaiz... You bright on each frame. Efaristó. Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες. Ήταν μεγάλη τιμή. To all our syrian cast: I have not enough words to express how much you gave us. Your stories, your truth. Your souls. You are the reason. Gracias al equipo de la peli por mejorarlo TODO pero TODO, a @proactivaopenarms, Laura Lanuza, Nico... gracias valientes productores por atreverse y conseguirlo. En especial a @tonofolguera per ser el confident, soci i l'amic que un director necessita al mig d'huracans, incendis, pluges i onades. @oscar.camps per deixar-me fer, per confiar, per tantes hores, per ensenyar-me. Per recordar-nos que la humanitat, que els bons, al final, guanyen. Espero fer-te justícia. PD. Torna'm el banyador. Quin viatge. És per això que fe