Si de algo es consciente Daniel Ruiz es que los sueños sí se pueden hacer realidad. Eso sí, para alcanzarlos hay que trabajar duro, ser consistente y mantenerse enfocado en el camino. En estos días este talentoso actor y cantante, mejor conocido como Daniel el Travieso, vive uno de los momentos más dulces de su carrera al estar en plena promoción de uno de sus mayores metas profesionales: su primera película.

Con su estreno el jueves, 19 de octubre de 2023, el largometraje “Daniel el Travieso: una aventura familiar” se podrá ver en las salas de cine de la isla, algo que marcará un antes y un después en la carrera de Ruiz. “Después de tres años de trabajo, ver que esta película va a estar en el cine, primero es un sueño hecho realidad porque es algo que he querido desde niño”, explicó el artista de 29 años. “Esta película va a representar un acontecimiento muy especial para mí, porque va a ponerme retos de seguir rompiendo el techo y subir escalones en mi carrera. Además, esto me va a permitir visualizar qué es lo próximo”.

Película 100% puertorriqueña

Este largometraje, producido por Piñolywood Studios y Sin Sentido Inc., fue grabado en un periodo de 18 días con locaciones en San Juan, en la playa en Manatí y en el Parque Nacional Julio Enrique Monagas de Bayamón, entre otros.

El filme cuenta la historia y las aventuras de la querida familia Travieso, famosa por el exitoso canal de YouTube que cuenta con sobre 12 millones de seguidores, y tiene un elenco estelar compuesto por Heyda Salamán, Alexon Duprey, Israel Lugo y Adrián García, quienes se unen a Daniel Ruiz para dar vida a los memorables personajes que harán reír y emocionar al público.

La película, busca ser una experiencia cinematográfica para toda la familia, un viaje lleno de risas y emoción, siguiendo las peripecias de la familia Travieso, quienes deciden tomar un descanso en una isla paradisiaca con todo incluido. Pero, las cosas no salen según lo planeado y los Travieso llegan a una isla equivocada gracias a una serie de eventos desafortunados. Atrapados en un lugar desconocido, la familia se embarca en una emocionante aventura, llena de desafíos, en su lucha por encontrar el camino de regreso a casa.

Para la creación del largometraje, Ruiz contó con la ayuda de un grupo experimentado de profesionales del cine, todos puertorriqueños, que aportaron en distintas facetas. “Casi todo lo que tuvo que ver con la parte creativa nació de mí. Por ejemplo, el libreto original lo escribí en conjunto y cuando estuvo listo, se lo presenté a Carlos Nido, uno de los productores. De ahí pasó por el proceso conocido como ‘script doctoring’ donde lo vieron varias personas y lo perfeccionaron”, explicó Ruiz quien introdujo a los personajes principales de la familia Travieso en varios vídeos de YouTube grabados en 2017 y que han tomado vida desde entonces.

“En cuanto a la dirección, lo hice junto a Raúl Marchand. Él traía todo lo técnico y yo traía todo lo que tiene que ver con la actuación y la estética de lo que queríamos hacer”, añadió Ruiz sobre el filme de comedia grabado en 2021 cuando todavía estaban impuestas las restricciones debido a la pandemia. Los productores ejecutivos de “Daniel el Travieso: una aventura familiar” fueron, además de Carlos Nido, Ivanna Villanueva, Ismael Ruiz y Marie Angie Abaunza.

El actor y productor Daniel Ruiz, conocido como Daniel el Travieso, tiene grandes planes en el futuro para los personajes de la familia Travieso. (Pablo Martínez Rodríguez)

Impacto en distintas generaciones

El trabajo realizado por Ruiz por los pasados seis años, actuando como Daniel el Travieso y el resto de los componentes de la familia ha trascendido ya a una gama de personas de distintas edades, en parte porque los temas que se han presentado en los cientos de vídeos publicados son universales y se mantendrán vigentes por mucho tiempo.

“Últimamente me estoy encontrado con personas que me han dicho que fui parte de su niñez, aunque solo tengan 18 o 20 años. Pero, a la vez, varios padres de niñas de 4 y 5 años se me han acercado para decirme que sus hijos están viendo los vídeos en YouTube, algunos vídeos tienen cinco o seis años de haberlos grabado”, destacó Ruiz. “Es por eso que he puesto énfasis en hacer otros proyectos donde la familia Travieso se pueda desempeñar, como fue el musical que hicimos en 2019, como el concierto ‘La caja de la música’ de 2022 en el Coca-Cola Music Hall y ahora la película. Lo próximo será un espectáculo diferente que haremos en marzo de 2024 en el Coliseo de Puerto Rico y donde el público podrá ver a la familia Travieso hacer cosas inimaginable para ellos”.

Daniel Ruiz en su persona de Papá Travieso. (Pablo Martínez Rodríguez)

Planes futuros

Además de la creación de otros proyectos donde el público podrá ver en vivo los personajes creados por Ruiz, se acerca el momento en que deje de hacer vídeos en la plataforma de YouTube, para que tomen vida en otros medios digitales.

“He tenido ofertas de cadenas de ‘streaming’, pero hay que esperar a que pase todo lo de la película; hay una alta posibilidad de que una plataforma de ‘streaming’ bien sólida apadrine a los Traviesos y la lleve a otro nivel”, explicó el talentoso puertorriqueño.

“Creo que estar en una plataforma que me dé más recursos y un buen equipo en el cual yo simplemente tenga que llegar a grabar nada más, permitiría que yo pueda enfocarme en otras facetas y dejar de hacer mis propios vídeos”, añadió el joven productor. “Si no se da, entonces me mantendré haciendo lo que estoy haciendo y buscando otra manera de trabajar con la licencia de los Traviesos y hacer otros proyectos, como una serie de dibujos animados basados en ellos y cosas así, porque llevo mucho tiempo grabando estos personajes y lo que a lo mejor he hecho en seis años si lo miras desde el punto de vista del tiempo que le he dedicado como actor, como luminotécnico, como escritor y como editor, puedes ver que he hecho el trabajo de 20 personas y eso es un poco cansón”.

Además del estreno el 19 de octubre en Puerto Rico, el 26 de octubre se llevará a cabo el estreno en los cines de la República Dominicana.