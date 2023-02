Para beneplácito de todos los fanáticos en Puerto Rico el “Demon Slayer: World Tour” estrenará en los cines de Puerto Rico y del Caribe a partir del jueves, 9 de marzo. Esta película se proyectará en las salas de Puerto Rico y el Caribe de Caribbean Cinemas y en el Teatro Excelsior de Cabo Rojo.

La gira mundial incluirá un resumen del viaje del personaje principal, Tanjiro Kamado. Es por eso que el largometraje “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village”, mostrará los episodios 10 y 11 del Entertainment District Arc que presenta la feroz batalla entre Tanjiro, Sound Hashira, Tengen Uzui y sus camaradas, en contra Upper Six, Daki y Gyutaro, algo que se mostrará en cines para el primera vez.

De la misma forma, se mostrará el primer episodio del Swordsmith Village Arc, que presenta el encuentro de los personajes Mist Hashira, Muichiro Tokito y Love Hashira, Mitsuri Kanroji en su ubicación de despacho recién asignada y los Upper Rank Demons reunidos en el Infinity Castle. Esta será se presentará en 4K con audio remasterizado.

Este será un estreno a nivel mundial, que incluirá 80 países y territorios. El largometraje será traído a la isla por Lusca Events (www.LuscaFilmFest.com).