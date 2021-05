El actor mexicano Diego Boneta sigue brillando fuerte en la televisión y el cine.

A la par de triunfar en la serie sobre “Luis Miguel”, en la que personifica a “El Sol”, el histrión no deja de tener proyectos con tintes internacionales. Boneta se unirá al elenco de la nueva versión de la película “The Father of the Bride”, que está filmada por Warner Bros. y en la que compartirá créditos con actores y actrices de primera línea, como Andy García, Gloria Estefan, Adria Arjona e Isabela Merced, entre otros.

“¡Es un honor unirme a este equipo! @gazalazraki @adriaarjona @planbentertainment @wbpictures #fatherofthebride”, escribió Boneta en una publicación que presenta el diario “The Hollywood Reporter”.

El mensaje tuvo más de 70,000 “me gusta” y cientos de comentarios, tanto de sus amigos actores así como de sus fans, felicitándolo por ser parte de este nuevo proyecto.

La película “The Father of the Bride” cuenta la historia de un hombre que se enfrenta al temor de separarse de su hija, quien va a contraer matrimonio. La cinta será producida por Gaz Alazraki.