Al mal tiempo buena cara. Esa definitivamente es la actitud de James Wan ante el estreno de la secuela de Aquaman. Después de años de retrasos, caos y especulaciones sobre las filmaciones adicionales y las proyecciones de prueba. El director, que lanzó su carrera con las franquicias de “Saw”, “Insidious” y “The Conjuring”, se dio la tarea de enfrentar a un escuadrón de periodistas que no tuvieron la oportunidad de ver “Aquaman and the Lost Kingdom”.

Aunque el porqué el estudio mantuvo la película escondida de los medios ya es evidente, James Wan mantuvo una buena disposición en su charla exclusiva con El Nuevo Día de los retos particulares de tratar de superar el éxito del primer filme en la era de las redes sociales.

Esta no es la primera vez que ha tenido que expandir el universo de una franquicia con una secuela. ¿Te ayudo eso a lidiar con los retos de una secuela de Aquaman?

JW-Creo que se mezclan varias cosas. Te sientes confiado que lo puedes hacer, pero sabes que los retos son inmensos porque tienes que superar lo anterior. Estoy agradecido que fui parte del proceso creativo de la primera película desde el principio, así que me conozco el mundo de este personaje muy bien. Conozco a todos los personajes. Así que el reto es tomar todo eso y agrandarlo. Tenemos el éxito de la primera como validación, punto de partida y reto de forma simultánea. Así que la presión de darle al público algo que no hayan visto y que cumpla con sus expectativas es algo que siempre va a estar presente en este tipo de producción.

A nivel técnico, la primera sigue siendo bastante impresionante, sobre todo en escala. Pero para esta, como quiera, decidiste incorporar técnicas nuevas de crear el mundo. ¿Te impacta eso cuando tienes que cambiar la forma en que hiciste el filme anterior para incorporar la tecnología nueva?

JW-Definitivamente. El proceso de lograr que los actores floten o naden debajo del agua, en la primera estábamos trabajando con recursos bien antiguos comparado con lo que se puede hacer ahora. Los actores estaban colgados de líneas, lo cual es bien incómodo para ellos. Así que para esta secuela, yo sabía que teníamos que encontrar una forma mejor de hacer las cosas. Porque ese tipo de cosa sí afecta lo que un actor te puede dar en su interpretación frente a la cámara. Si están oprimidos por la tecnología, no están concentrados en su actuación. Lo que registra es el dolor y la irritación que están pasando. Para esta yo quería librarlos de eso. Así que en esta monte un equipo genial de efectos digitales para poder capturar las interpretaciones. Cinco años después del primer filme, la tecnología se ha disparado, así que todo eso fue una ventaja.

Hacer cualquier tipo de película requiere concentración y energía. Y algo que distingue tus filmes es que claramente disfrutas de la historia que estás contando, independientemente de cuál sea el género. Pero actualmente hay tanto ruido alrededor de como se hace un filme antes de que estrene. ¿Eso ha amenazado de alguna forma el disfrutarte el proceso de dirigir?

JW- Eso es una buena pregunta. Hay que encontrar la forma de ignorar el ruido y las especulaciones sobre tu trabajo antes de que lo puedan ver. Hay que poner muchos filtros y sistemas de defensas, porque si no, no vas a poder levantarte de la cama e ir a trabajar. Pero ahora con las redes sociales eso lo ha amplificado todo. Así que hace que eso sea más difícil de ignorar. Pero te puedo decir que dirigir una película te consume por completo, requiere tu atención todos los minutos de tu vida. No tienes vida social o vida privada por el tiempo que dure el proyecto. Así que lo único que tienes es pensar en la película que estás haciendo lo cual te deja sin energía para hacerle caso a otra cosa. Así que la burbuja del trabajo es lo más que te protege de todo lo demás.