Aunque no haya sido adrede, resulta apropiado que todos los esfuerzos de construir un universo cinematográfico para los superhéroes de DC en la pantalla grande, concluyan con un personaje voluntariamente ingiriendo una cucaracha. Esto sucede en la sección final de “Aquaman and The Lost Kingdom” y si usted considera eso un “spoiler” que le arruina la película, deme la oportunidad de advertirle que debe respirar profundo y bajar extremadamente sus expectativas de esta producción de Warner Brothers que llega a los cines de Puerto Rico esta semana.