El filme “Don’t Look Up”, superproducción de Netflix que ya está disponible en la plataforma digital, es una sátira sobrecargada que tediosamente va aplastando su elemento cómico. El guionista y director Adam McKay (”The Big Short”, “Vice”) claramente está convencido de que su denuncia sociopolítica no requiere sutileza, lo cual resulta en un filme que confunde muchas de sus pretensiones y observaciones cínicas con comedia.

“A nadie se le ha ocurrido que el final del mundo debe ser aterrador y no divertido o entretenido” reclama el personaje de Jennifer Lawrence, una estudiante que como parte de su tesis doctoral descubre un cometa que podría aniquilar el planeta con su impacto. Es un parlamento clave, considerando que el mismo McKay no parece comprenderlo.

El cineasta está convencido que la diversión y el entretenimiento de su película reside en las críticas lacerantes que lanza a la corrupción política y como las redes sociales y la cultura popular logran trivializarlo todo. Lo otro que alimenta la dirección de este filme es que el gancho apocalíptico de la trama abre el espacio para presentarlo todo como una farsa.

PUBLICIDAD

Este resulta ser el tropiezo más grande de “Don’t Look Up”. Cada situación absurda del guión es una variación de algo terrible que ha sucedido o que definitivamente podría suceder. La exageración de la situación no le resta impacto o veracidad a todas las críticas, pero si disminuye la posibilidad de poder reírse de ellas.

Lo que sí resulta entretenido es como el impresionante elenco de esta película se lanza de lleno en tratar de que la comedia funcione. Además de Jennifer Lawrence la producción tiene a Leonardo DiCaprio, Meryl Streep. Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet y Ariana Grande en roles claves. La única que logra interpretar a alguien que registra como un ser humano real es Lawrence, mientras que el resto del elenco tiene que lidiar con caricaturas. Resulta criminal la forma en que este filme desperdicia todo ese talento.

Meryl Streep como Presidente de los Estados Unidos debió haber generado algo mucho más memorable. Sin embargo, la ofensa más grande es la forma en que McKay ignora las destrezas cómicas de DiCaprio para tratar de facilitar que el final de la película tenga resonancia emocional.

Esa sección del largometraje resulta ser la más problemática. En su última secuencia el director pretende llevar su sátira a su conclusión inevitable a la misma vez que busca conmover al espectador. El tono desacertado de la película impide que esto pueda suceder. Al final el cinismo del humor de “Don’t Look Up” opaca la relevancia de la denuncia importante que está realizando.