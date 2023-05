El 4 de mayo de 1979 surgió la idea que desde entonces enamoró a los fanáticos de la “Guerra de las Galaxias” pero por una razón que nada tiene que ver con la famosa saga cinematográfica

Si eres un amante de la saga Star Wars, enhorabuena. Hoy, 4 de mayo, es el día que muchos llevaban esperando. R2-D2, Darth Wader y ahora The Mandalorian y Baby Yoda, entre otros muchos, son los protagonistas e incluso forman parte de la vida de los amantes acérrimos de la “Guerra de las Galaxias”. En muchas partes del mundo, el 4 de mayo es la fecha más especial para los seguidores de una de las sagas más históricas del mundo del cine.

George Lucas dio vida a una saga que se ha convertido en una leyenda del género de ciencia ficción. Nueve películas sobre esta temática se estrenaron entre los años 1977 y 2019 haciendo las delicias de sus seguidores. A esto se suma la avalancha de series creadas alrededor de esta franquicia desde que Disney adquirió sus derechos. Pero no hace falta ver las películas ni las series para disfrutar de “Star Wars”. Hoy, tienes la oportunidad de sentirte un personaje más de los creados por el famoso director norteamericano.

El 4 de mayo es el día perfecto para conmemorar a esta saga. Y es que, el eslogan de este día es la unión perfecta entre la fecha y una de las frases más icónicas de las películas:

Se trata de “May the force be with you” (frase célebre de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada ‘Star Wars IV: A New Hope’, estrenada en 1977; que en español significa “Que la fuerza te acompañe”).

Resulta que una serie de factores permitieron que esta frase provocara que el 4 de mayo se celebre el día de Star Wars. Su origen estuvo en el Reino Unido y por un motivo completamente distinto al cinematográfico. Todo se originó en el 1979 para la fecha de la toma de posesión de la primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher.

El partido conservador publicó un eslogan el día 4 de mayo de ese mismo año en el periódico London Evening News que rezaba: “Que el cuarto esté contigo, Maggie. Felicidades”. Es decir, lo que en inglés se escribe de la siguiente manera: “May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations”.

Con el paso de los años, la fecha fue arraigándose como día oficial de Star Wars en la era de las redes sociales, para terminar llegando a la vida real con eventos de todo tipo.

Con más significado este año

Sin embargo, hoy, 4 de mayo de 2023, la frase cobra una significado más emotivo y relacionado directamente con la saga cinematográfica.

Y es que hoy, la actriz, Carrie Fisher, quien interpretó a la valiente y rebelde Princesa Leia y quien falleció en diciembre de 2016 por un infarto a los 60 años, recibirá de manera póstuma su lugar en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. Esta distinción en el tradicional paseo de Hollywood en reconocimiento a su carrera.

De la popular saga de filmes ya tienen su estrella los actores Harrison Ford, Alec Guinness y Mark Hamill. Este último sobre el tributo que recibirá su compañera expresó: “Ya era hora, bien merecido”. La ceremonia la encabezarán Hamill y la hija de la actriz, Billie Lourd. Fisher murió pocos días antes que su madre, la también actriz Debbie Reynolds.