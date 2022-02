El actor puertorriqueño, radicado en Hollywood, Ismael Cruz Córdova suma otro logro actoral a su carrera al formar parte de la nueva serie de “Lord of the Rings”, “The Rings of Power”.

Cruz Córdova interpreta a uno de los personajes principales en lo que denomina como “un nuevo viaje”. La serie estrenará el 2 de septiembre en la plataforma Amazon Prime.

El natural de Aguas Buenas, que ganó reconocimiento tras interpretar a “Mando” en “Sesame Street”, encarna al personaje de “Arondir”, un elfo plateado con una distintiva personalidad. El puertorriqueño será el primer afrolatino en interpretar a un elfo en la pantalla en un proyecto de Tolkien.

Según publicó el medio Vanity Fair “Arondir” estará “involucrado en una relación prohibida con ‘Bronwyn’, un curandero humano interpretado por Nazanin Boniadi, un actor británico de ascendencia iraní”.

La historia de las serie se desarrolla miles de años antes de los eventos de las películas “El Hobbit” y “Lord of the Rings” de Peter Jackson es considera por algunos como una de las sagas más caras en la historia de la televisión, con un costo de producción de 465 millones de dólares.

El talentoso actor puertorriqueño ha tenido una carrera en ascenso desde que debutó en la pantalla chica con su participación en “Sesame Street” en el 2013 y luego comenzó a labrar su propio nombre al formar parte del drama “Ray Donovan”.

En el 2019, Cruz Córdova tuvo roles destacados en las series “Berlín Station” y “The Mandalorian”. Luego, en el 2020, el actor fue parte de la serie de “The Undoing” en HBO. Allí compartió escena con Nicole Kidman y Hugh Grant en la historia del guionista David E Kelley de “Big Little Lies, Mr Mercedes”.