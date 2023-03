Desde colocarse en el número uno de los 10 actores mejor pagados en este 2023 hasta ser considerado como el más sexy, o que se ha casado en secreto y que embarazó a su pareja por lo que se convertirá en papá este año, es mucho lo que se dice del actor de 43 años, Ramón Rodríguez en publicaciones y redes sociales. Incluso, este llegó a caer en la redada de celebridades que se han viralizado en redes y han engañado con el anuncio de su muerte.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que este actor nacido en Nueva York, de padres boricuas, y quien pasó parte de su niñez en Río Piedras, ha tenido una carrera ascendente. Tal vez al leer su nombre no se recuerde de inmediato de quién se trata, pero su rostro sí resulta familiar ya que ha actuado en filmes como “Need for Speed” (2014), “Battle of Angels” (2011), “The Taking of Pelham 123″ (2009) y “Transformers: Revenge of the Fallen” (2009), entre otras.

Luego de azote del huracán María, en 2017, el también productor y director tomó de su tiempo para trabajar por la recuperación de Puerto Rico tras el azote del huracán María. Siendo sus padres boricuas, Rodríguez afirmó que esta es su patria, por lo que le resultaba imposible quedarse de brazos cruzados sabiendo la necesidad que enfrentaba la isla.

En entrevista con El Nuevo Día en 2018, explicó que tan pronto ocurrió el desastre natural, comenzó a liderar en Puerto Rico el trabajo del proyecto “100Roofs”, que hasta esa fecha había logrado reconstruir sobre 250 techos en los pueblos de Orocovis y Morovis. Además, llegó a poner en marcha un programa de mentoría para entrenar a unas 20 personas de diversas comunidades en el oficio de la carpintería. El programa seguiría ampliándose en la comunidad sanjuanera Playita.

A cinco meses del ciclón, dirigió el documental “Pa’ lante”, que giró en torno a la paulatina recuperación de los sectores que fueron impactados por el trabajo de “100 Roofs”. Este se llegó a filmar en las comunidades de Playita, Cantera y otras en Orocovis, donde los espectadores pudieron conocer a algunos voluntarios y familias y cómo se llegaron a hacer techos en dos días.

En la actualidad protagoniza “Will Trent”, que transmite la cadena ABC desde principios de este año, la primera temporada de una serie de 13 episodios en el género de drama y crimen, en la que comparte junto a los actores de reparto Erika Christensen, Iantha Richardson y Jake McLaughlin.

Como parte de la trama, el agente especial Will Trent del Gabinete de Investigación de Georgia (GBI) fue abandonado al nacer y creció en el complicado ambiente de hogares temporeros en Atlanta. Es por eso que decidió asegurarse de que a nadie lo abandonen como le hicieron a él.