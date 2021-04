El rostro del actor colombiano Fabián Ríos se ha vuelto familiar a través de la pantalla como actor de telenovelas por las pasadas dos décadas, entre las más recientes: “100 días para enamorarnos”, “Tierra de Reyes” y “Sin senos sí hay paraíso”. Sin embargo, ahora goza de la libertad que le ofrece trabajar en la producción y en el cine para estar más tiempo con su familia.

Seducido por el llamado ‘séptimo arte’, el público lo podrá ver a partir del jueves 29 de abril en la pantalla grande en un rol ligado a la comedia, como parte del reparto de la película dominicana “No es lo que parece”, cuyo estreno será simultáneo en los cines de Puerto Rico y República Dominicana.

De acuerdo con Ríos, esta comedia -protagonizada por Frank Perozo y Nashla Bogaert-, es una historia maravillosa y familiar, con la que se sintió muy cómodo trabajando desde la capital dominicana, Santo Domingo, donde fue recibido con mucho cariño. Aunque no es la primera vez que hace cine, sí ha sido su primera experiencia cinematográfica en este país del Caribe.

“Una manera de retribuir ese cariño es dejándoles una historia de las muchas que vendrán porque quiero venir a producir aquí. Me parece que es un epicentro maravilloso para hacer cine, solamente ya por ser una isla tan bella. Como siempre nosotros, los que hacemos esto, soñamos con poder hacer proyectos que aporten al país y unir a las familias. “No es lo que parece” no es la excepción; es una película para unir a la familia, para disfrutar y vivir en familia. Es maravilloso que podamos estrenar este jueves, y que en tiempo de pandemia podamos disfrutar de una de las cosas más bellas en la vida, que es ver historias en el cine”, indicó el actor vía telefónica desde República Dominicana, en donde se encontraba en promoción.

Ríos se une a un elenco de actores y actrices de diversas partes de Latinoamérica, entre ellos: la venezolana Gaby Espino, el comediante argentino Esteban Prol, la instagrammer dominicana Chikybombon, el presentador puertorriqueño y modelo Jaime Mayol, y en participaciones especiales los cantantes urbanos Chimbala y el boricua Myke Towers, quien hace su debut en el cine dominicano.

“Al final, cuando tú estás frente a un ‘5, 4, 3, 2, 1’ y un ‘acción’, todos hablamos el mismo idioma, independientemente tengamos jergas diferentes. Entonces, es una combinación maravillosa entre culturas y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros haciendo cine en español decimos presente sin importar la gente o que país tengamos. Pienso que podemos ser un gran epicentro como lo está siendo ahora República Dominicana, que está juntando a diferentes culturas, a diferentes jergas y créeme que está funcionando. Es una estrategia perfecta también para la gente internacional”, expresó el actor, que ha sido nombrado como uno de “Los 50 más Bellos”, de la revista People en Español.

La trama de “No es lo que parece” relata la historia de Juan Manuel “Juanma”, quien lleva una vida de ensueño a nivel profesional y personal. Sin embargo, cuando decide proponerle matrimonio a su novia Mariela, con quien lleva nueve años de relación, las cosas no resultan como lo esperaba. Mientras su mundo perfecto se derrumba y desarrolla un estado de depresión, en el que sus amigos lo tratan de ayudar y además le sugieren buscar terapia profesional. Ríos encarna a un ejecutivo, que es dueño de la empresa que lo tiene empleado.

“Mi personaje es un celoso y tramperoso; es realmente un quita y pon. Muy culto este llega a República Dominica y tiene como empleado a este muchacho que se enamora, descuida su trabajo y que como buen presidente de la compañía quiere que le siga dando buenos resultados. La característica maravillosa es que ese personaje que se ve así elegantemente, es falso. Entonces es un reto, aunque hable bonito. Lo bueno de este personaje es que entra en momentos que son inesperados dentro de la película”, relató el actor al añadir que su personaje es uno bien hecho, bien característico y que le permitió sentirse muy alegre.

Si bien dice que le complace desempeñarse en personajes en los que hace de bueno y también de villano, señala que los que más disfruta son aquellos en los que integra la comedia.

“A mí me encanta que en cada historia hay un atractivo. Hay historias que el atractivo te lleva al villano, mientras a veces hay unas que inclinan al bueno, y afortunadamente he contado con esas. Lo que sucede es que la comedia me encanta, entonces peleo para poderte responder esto. Creo que me iría por los personajes con comedia, los que más me gustan, me parece que uno se divierte demasiado. Por su puesto, cuando venga uno de villano lo haré y cuando venga uno bueno también, pero me encanta divertirme.

El también productor y modelo colombiano, quien se aleja de las telenovelas para estar más tiempo con su familia, ha estado gozando de la flexibilidad que le permite actuar en cine y la producción para de ese modo compartir más con sus seres queridos.

“El plan inmediato es hacer producciones que no me quiten tanto tiempo de mi familia, proyectos que me den la posibilidad de atenderla. Han sido más de 20 años haciendo novelas, que me trajo una gran enseñanza y más en una pandemia: tenemos que dedicarle más a la familia. Ahora mismo lo que quiero es seguir trabajando, claro que sí como productor, como actor, pero en películas porque es lo que se me está haciendo muy fabuloso por esta misma razón”, aseguró el actor, que está casado con la también actriz Yuly Ferreira.

Ya enfocado en la industria cinematográfica, este cuenta que ha hecho tres películas propias, una grabada en Miami, otra en Colombia, y en estos momentos graba otra de nuevo en Miami.

“Llego a terminar una nueva película maravillosa, así que ando en Miami feliz con mi familia. Después grabaremos la segunda parte de esa película también con mi esposa, y también en esa ciudad. Así que por los próximos meses estaremos en Miami, rodando dos películas”, contó el actor, quien resaltó lo complicado de grabar en tiempos de COVID-19, con el tapabocas siempre puesto, con el lavado de manos constante y la distancia, pero está consciente que se tiene que hacer así y hay que adaptarse a las nuevas circunstancias.

Finalmente, Ríos envió un saludo especial a todos sus seguidores en Puerto Rico: “La gente de Puerto Rico, tierra maravillosa, es linda, de guerreros. Siempre agradecido por el cariño, por aguantarme en las series, las telenovelas y seguirme aprobando. Es lo más hermoso que uno pueda expresar, que la gente quieran a uno de gratis. Eso es maravilloso, eso no se puede pagar con dinero. Me faltará vida para seguir reciprocando tanto cariño que me han dado. Siempre agradecido, feliz y espero pronto visitarles”, concluyó.