Hace dos años, el cineasta puertorriqueño Álvaro Aponte-Centeno logró ser uno de seis guionistas en ser seleccionado para la prestigiosa residencia para proyectos cinematográficos en desarrollo, que organiza el Cinéfondation del Festival de Cannes, en Francia.

Más de 250 guionistas de diversas partes del mundo sometieron sus propuestas para dicha residencia, siendo el puertorriqueño uno de los escogidos en el selecto grupo. Por un periodo de seis meses el también director pudo dedicarse exclusivamente a trabajar en su proyecto desde un espacio en la ciudad de París.

Esa residencia le permitió a Aponte-Centeno anclar el guion de su segundo y nuevo largometraje, “Sarah”, el cual espera comenzar a filmar en Puerto Rico en el 2022. También le ayudó para conocer a figuras importantes del cine internacional, como Cristian Mungiu, guionista y director rumano -ganador de una Palma de Oro-, que apoya su nuevo proyecto como asesor y productor. De la misma manera, lo está haciendo el productor chileno Giancarlo Nasi, de Quijote Films, que está trabajando mano a mano con el puertorriqueño.

Para sumar al buen ritmo con el que avanza el proyecto, recientemente, el guion fue aceptado para participar del Foro de Coproducción Europa-América Latina del también prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, que busca impulsar el desarrollo de proyectos audiovisuales, fomentar la colaboración entre los profesionales y potenciar su acceso a nuevos mercados internacionales.

Aponte-Centeno viajará San Sebastián (España) este próximo mes de septiembre con la esperanza de conseguir el financiamiento que necesita para hacer esta película en la que vuelve a dejar su corazón, como hizo en su ópera prima, “El silencio del viento” (2017).

“‘Sarah’ es una película a la que le tengo mucha fe y mucha esperanza. Me parece que es un proyecto hermoso, un proyecto muy humanista, que aborda conflictos familiares universales que se dan en Puerto Rico pero que se dan también en otras partes del mundo”, compartió el director sobre este filme.

El largometraje presenta la historia de una adolescente estudiante de piano clásico, quien, mientras se prepara para una importante audición para entrar a una escuela especializada en música, se enfrenta a un diagnóstico de salud mental de su madre, convirtiéndose repentinamente en su cuidadora. Esa responsabilidad llega en plena explosión de la adolescencia, cuando ocurren tantos cambios radicales en la vida.

“Aparte de tener una historia intensa y densa llena de diversas emociones como se caracteriza el camino de la adolescencia, es una película que también muestra a nuestro país de manera positiva”, dijo.

Este proyecto, que el cineasta llevará a cabo con su casa productora Moriviví Cine, nació de una reflexión que hizo sobre sus memorias mientras estudiaba en el Programa de Cuerdas para Niños del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

“Siempre se me quedó en la cabeza el mundo tras bastidores de la música clásica que es un mundo donde yo me crié y que fue un universo donde caminaba, respiraba y donde me paseaba. Siempre me pareció muy interesante todo lo que ocurre ahí, que es algo que no se ha visibilizando desde el contexto en Puerto Rico. Por otro lado, he tenido personas allegadas y bien queridas que han padecido de condiciones de salud mental y me parece que es un tema importante que se debe trabajar y más en Puerto Rico donde las cifras y las estadísticas de personas que padecen de condiciones de salud mental son muy grandes. Así que la película, de alguna manera, puede ser una herramienta que invite al diálogo y a la reflexión para normalizar las condiciones de salud mental”, compartió Aponte-Centeno, quien previo a estudiar cine, cursó estudios en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y quien es hijo del reconocido compositor puertorriqueño Rafael Aponte Ledée.

Para este proyecto y como parte del estudio de personaje, el cineasta está tomando cursos de piano clásico con el maestro Félix Rivera Guzmán. De igual forma, espera poder emplear para el proyecto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con la que desea colaborar tanto para la música del filme como para una de las escenas del largometraje, lo que entiende nutrirá la producción.

En cuanto al elenco, el cineasta adelantó que llevará a cabo audiciones para el rol protagónico que desea sea caracterizado por una adolescente con formación en música, sin importar el instrumento. También evalúa nombres de diversos actores y actrices profesionales, tanto nacionales e internacionales, para otros roles importantes en el filme.

Imagen de de la película "Sarah", de Álvaro Aponte-Centeno

A diferencia del “Silencio del viento” y del cortometraje “Mi santa mirada”, donde se percibe una atmósfera densa y el diálogo es mínimo, siendo las imágenes las que narran, en “Sarah”, el director propone otro acercamiento.

“Es una exploración nueva y distinta a mis trabajos anteriores. Me estoy proponiendo hacer un híbrido entre lo que es cine autoral y lo que es cine comercial. Es una película que tiene mucho diálogo, que es para un público más amplio, y una película que aborda las emociones y las exterioriza a través del diálogo para que el público se pueda sentir muy identificado con el personaje”, compartió sobre su nueva propuesta para la que también estaría componiendo la música.

La meta de Aponte-Centeno es conseguir los fondos para la película -entre $800 mil a $1.2 millones- con el respaldo de productores internacionales, como hizo con su primer largometraje. Aunque le gustaría contar con el respaldo de Puerto Rico y su Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, es poco lo que ha podido lograr.

“Me entristece muchísimo que ‘Sarah’ no ha tenido ningún respaldo de la Oficina de Cine de mi país y sí de países foráneos. Ha tenido mucho apoyo de Francia, de Chile, de Rumanía, y ha venido apoyo de personas en Estados Unidos, pero de aquí todavía no he logrado ese apoyo”, lamentó.

El cineasta sostuvo que si bien es importante que se apoye las producciones comerciales de Estados Unidos que se filman en la Isla, también lo es respaldar a los cineastas del patio que generan empleos y mueven la economía cada vez que llevan a cabo una producción, a pesar de no gozar con los incentivos contributivos de los que se benefician los extranjeros que vienen a filmar al país.

“Es imposible competir con esas producciones millonarias de afuera y hay un desequilibrio total, un desbalance totalmente injusto con relación a lo que es el cine de servicio –que no me opongo, al contrario, pienso que es necesario- y a lo que es el cine nacional, que es el que representa a Puerto Rico en la comunidad internacional y que es un cine que cuenta y que narra historias”, precisó.

“El cine de servicio no narra las historias nacionales ni narra nuestra propia identidad, ni nuestra cotidianidad, no es un espejo de nosotros ante el mundo y ante nosotros. El cine de servicio es simplemente un servicio donde la mayoría de las personas que están trabajando lo hacen como empleados asalariados, como obreros, y más nada, no se estimula realmente la creatividad ni la intelectualidad nacional de nuestro país”, agregó.

La esperanza de Álvaro Aponte-Centeno es que con la nueva orden de incentivos que podría ser anunciada próximamente surjan mayores oportunidades para los cineastas locales para que se les haga más fácil llevar a cabo sus proyectos para así seguir contando esas historias que nos representan.