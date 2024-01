El aprendizaje adquirido durante su carrera en Puerto Rico, con proyectos locales como “Barrote Films”, “Los Mecánicos” y “Creeré”, le dieron las herramientas necesarias al cineasta Julio Román para enfrentarse y sostener lo que fue su sexta película como director, pero siendo esta su primera oportunidad fuera de la isla.

Román se ha distinguido por hacer películas con historias positivas y su idea para el filme “Nosotros, los de la fe” surgió durante la pandemia, una historia con temática cristiana, que comenzó a desarrollar, y que luego se convirtió en un guion en coautoría con el productor mexicano Arturo Allen. Más adelante, unieron los anhelos de cada uno, para dirigirla y producirla, respectivamente.

“Le dije que quería dirigirla, pues es una historia que está en mi corazón. Él no tuvo ningún problema con que la dirigiera, al contar la experiencia. Hacer proyectos de calidad lo podemos hacer. Y yo, pues, vamos para adelante”, narró acerca de la experiencia que lo llevó a laborar en México y estrenarse como director internacional.

“Se fue sumando el aprendizaje, aunque continúo aprendiendo. Pude manejarme en ese otro espacio, que es mucho más exigente a nivel de tiempo, a nivel de estructura. Era un proyecto que tenía una proyección más amplia. Entonces, mi preparación como director en la isla, de cómo me preparaba para hacer una escena para cada día de filmación, me ayudó en este filme”, destacó acerca de la experiencia, que lo llevó a vivir en México por unos tres meses junto a su familia en el 2022.

Los cineastas Arturo Allen y Julio Román durante el proceso de filmación del “Nosotros, los de la fe”. (Suministrada)

Aun cuando destacó que hacer cine en suelo mexicano es similar, señaló que hay elementos de producción, posiciones y estilos que son diferentes.

“Fue bien bueno, porque fue conocer no solamente la cultura mexicana, que es diferente, sino a un grupo de personas que se convierten en amigos. Al ser latinos, nos conectamos unos con otros y fue como si nos conociéramos de toda la vida”, compartió.

Román explicó que “Nosotros, los de la fe” tiene el sabor caribeño, siendo él un director de Puerto Rico, el productor de México y una fotografía que se ve diferente porque el director de fotografía es ruso, lo que describió como una combinación interesante, para un resultado único, “con unos sabores bien particulares”. Esta contó con los actores puertorriqueños Osvaldo Friger y Viviana Rodríguez, como parte del elenco.

Se trata de una comedia familiar sobre la vida y los conflictos de una familia de creyentes en la fe cristiana y su interacción con personas que no creen ni ven la vida como ellos. Según explica este escritor, director y productor de cine y teatro, la película plantea un poderoso mensaje de redención, unidad y sobre el amor incondicional de Dios.

“Mi mapa o mi brújula era de ‘vamos a ser honestos’. Nuestra intención no es criticar, no es ofender, sino vamos a ser honestos porque somos seres humanos y siempre vemos este tipo de temas y quizás nos vamos por la parte del trabajo, de a qué se dedica el pastor, pero detrás de eso hay un ser humano que tiene familia, que lidia con situaciones familiares, que tienen interacciones familiares como cualquier otra familia, y mi foco era, ser honestos. Vamos a mostrar el ser humano y vamos a ver esta lucha que tenemos como seres humanos de cómo realmente podemos expresar el amor de Dios que está en nuestro corazón”, manifestó el guionista acerca del filme, que ya tuvo la oportunidad de estrenar en México, donde la película resonó con personas de fe y con el público que le llaman “mainstream”.

Entre marzo y abril del 2024 se planifica que estrene en Latinoamérica y Puerto Rico. De acuerdo con Román, como desde el principio Allen estaba consciente de que la película iba a estrenar en toda Latinoamérica y Estados Unidos, se cuidó mucho el lenguaje para que pudieran entenderse los chistes en cualquier país.

“Tiene mucho del ritmo de la comedia caribeña. Creo que quizás eso es también lo que la hace especial, que tiene varias culturas unidas en un solo proyecto, y tienes una sensibilidad mexicana en su producción, en su guía”, agregó.

Asimismo, enfatizó que trata de un tema universal como el amor, en una comedia que se divirtió mucho en su creación y que la audiencia la ha recibido muy bien. “Cuando hablamos de amar, de cómo podemos amarnos los unos a los otros, qué representa eso, cómo yo puedo fluir en amor con una persona que piensa totalmente diferente a mí, es una familia, todos tenemos familia”, sostuvo mientras confesó que se mantiene a la expectativa de cómo va a ser recibida en Puerto Rico, aunque a la vez confía en que va a ser un éxito.

Mirada al futuro

Con películas “Los Mecánicos” y “El último minuto”, como parte de su filmografía, Román expresa su anhelo de seguir creciendo y aprendiendo. El haber podido hacer una película internacional, indica que le permitió que otras personas vieran su trabajo y cómo se trabaja en Puerto Rico, lo que podía hacer con otro tipo de contenido.

“Todas las películas que yo había hecho habían sido bien locales y al ver cómo puedo manejar quizás un proyecto que no está dirigido únicamente a la audiencia puertorriqueña, pues se pudo presentar frente a otras personas. Eso entonces me abrió puertas en otros espacios, pues ahora mismo estamos montando un proyecto en Colombia. Entonces, todo suma. En el cine todo es paso a paso, vamos paso a paso, haciendo cada vez, mejorando, ver qué es lo queremos hacer para llevar una mejor historia, con mejor mensaje, mejor calidad, y todo eso va sumando un paso al próximo. Ciertamente, con ‘Nosotros, los De la Fe’ me ha ido preparando para hacer otro tipo de proyecto”, aseguró.