La filmación de la segunda parte de la película puertorriqueña “Los Mecánicos 2” llegó a su fin esta semana. Para esta entrega, la producción integró talento nuevo como la actriz boricua Ana Isabelle y el influencer venezolano Marco Pérez, mejor conocido como “Marko Música”, quienes llegarán a la historia para darle un giro inesperado.

El Nuevo Día tuvo acceso a la última jornada fílmica, donde también estaban presentes algunos integrantes del elenco original como Osvaldo Friger, Gredmarie Colón, Lexamarie Matos y Jasond Calderón. Un poco acalorados, pero llenos de entusiasmo, el grupo de actores recibió a este medio para contarle todos los detalles de la experiencia cinematográfica.

Con tan solo llegar al hangar ubicado en Miramar, bastó para saber que la producción no había escatimado para irse “international” (en inglés), como dijo Colón. Dos helicópteros, seis carros de carrera y cámaras de la más avanzada tecnología eran tres de los elementos más destacados en el set.

PUBLICIDAD

Para el productor Eliomer Laureano, era casi irreal estar en las últimas horas de grabación. Según contó, poder juntar a todos los actores, fue un “rompecabezas” por el asunto de las agendas ajetreadas que carga cada uno.

“Después de 22 días de filmación, todavía no salimos de ese estrés. Hoy vamos a grabar lo que se supone que hubiéramos grabado en una semana”, expuso Laureano, quien estimó que la hora de salida sería entre la 1:00 o 2:00 a.m. del siguiente día.

Ahora, contó el productor, comenzará el proceso de edición, el cual describió como uno “ambicioso”. El estreno, por otro lado, dependerá del calendario de los cines de la isla.

“En un año, más o menos, espero que estemos estrenándola (la película) en la pantalla grande. El proceso ‘post’ es algo que toma mucho tiempo, la edición, el sonido, y aquí hay muchas cosas ambiciosas en ‘post’”, detalló Laureano.

Deja la huella venezolana

Pérez reveló que en un inicio le dio un poco de nervios formar parte de “Los Mecánicos 2″ al tratarse de un elenco puertorriqueño. Sin embargo, al pisar el set, ese sentimiento se transformó en pura adrenalina y ganas de dejar la huella venezolana en la filmación.

“Da un poco de nervios estar a la altura de la comedia que se hace en Puerto Rico, que es tan buena, y sobre todo de sus comediantes que han sido tan buenos y han marcado tanto el público latino. Entonces uno llega con la vara alta. Se me parece un poco y me recuerda como cuando hice películas en (República) Dominicana. Era bastante complicado hacer cualquier película, pero hacer comedia es un gran compromiso”, apuntó.

PUBLICIDAD

El influencer venezolano Marco Pérez, mejor conocido como “Marko Música”, se estrena en esta secuela de "Los Mecánicos". (Nahira Montcourt)

El venezolano, quien formará una pareja junto a la puertorriqueña Ana Isabelle, primero, se expresó agradecido de que lo hayan tomado en consideración ante cualquier otro talento del patio. Con su participación, añadió, espera dejar el nombre de su tierra natal en un sitial alto.

“Me alegra mucho el corazón que me hayan tomado en cuenta. Estoy representando no solo al talento de mi país, sino el talento latino en general”, dijo.

Otro sueño cumplido

Ana Isabelle le da vida a Victoria en esta película puertorriqueña. (Nahira Montcourt)

Ana Isabelle, por su lado, recordó que la primera película que anotó a su carrera fue “El Perdón”, de la mano de Emmanuel Logroño, mejor conocido como “Sunshine”. Desde entonces, no había regresado a su tierra con este propósito, aunque lo soñaba.

“Así que, esta experiencia, me la he disfrutado como, yo te diría, que hace tiempo no me disfrutaba un proyecto. Estoy con un grupo que es familia y, por ejemplo, Marko, que se acaba de incluir al elenco como yo, y que hacemos de la pareja de los archienemigos de Linda y de Luis, he creado una relación que es maravillosa desde el día uno, así que ha sido todo risa. Te lo juro”, comentó la triple amenaza boricua.

Sobre su personaje, “Victoria”, Ana Isabelle aseguró que se lo ha gozado a cabalidad. Lo anterior, en parte, porque le ha dado la oportunidad de ser villana sin caer en el cliché.

“Yo vengo en búsqueda de justicia. Estoy, como digo yo, mordida. Estoy sangrando por la herida, estoy herida, estoy dolida. Lo primero es que la partimos en la primera carrera. Vengo representando a Venezuela, otro país, porque el dolor me dio hasta con eso”, adelantó, mientras invitó a no perderse el estreno de la película una vez sea expuesta en la gran pantalla.

PUBLICIDAD

El filme fue grabado además en otros pueblos de Puerto Rico, como Ponce, Caguas, Guaynabo, Canóvanas, Toa Alta, Hato Rey, Arecibo y Carolina.

En enero de este año se estrenó la primera película de “Los Mecánicos” y la producción la describió como un éxito de taquilla, al lograr el número uno durante su primer fin de semana, en múltiples salas locales. Por eso, este mismo año se embarcaron en la aventura de crear la secuela.

“Los Mecánicos 2″ es una película que continúa la historia de “Linda” (Gredmarie Colón) y su grupo de mecánicos, quienes son invitados a participar en una carrera secreta de autos en África del Sur, que presenta tres modalidades de carreras extremas. Sin embargo, todo da un giro cuando Victoria (Ana Isabelle), una hija ilegítima del padre de Linda, aparece reclamando lo que cree que es suyo por derecho. Como antagonista, contrata a su propio equipo de corredores profesionales y desafía a Linda y su equipo en esta competencia extrema. A pesar de no contar con los recursos ni los conocimientos necesarios, “Los Mecánicos” deciden arriesgarse, dando lugar a una serie de hechos humorísticos y una refrescante fórmula de comedia apta para toda la familia.