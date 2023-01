Si hay una persona agradecida en este mundo actualmente es la modelo, presentadora y actriz, Gredmarie Colón, quien esta semana verá como uno de los sueños que tenía en su vida, protagonizar una película, se convierte en realidad.

El filme puertorriqueño “Los mecánicos” estrenará en todas las salas de cine en la isla el próximo jueves, 19 de enero. Sin embargo, la noche antes, 18 de enero, Colón, junto con sus familiares, amigos y todo el equipo de producción disfrutarán de la premier de la película en el Distrito T-Mobile, donde habrá la tradicional alfombra roja para que el público en general vea desfilar de cerca a los artistas de la película, así como a sus invitados.

“Arrancar el año de esta manera es un sueño hecho realidad. Primero, porque es mi primera película y segundo, es un papel protagónico, algo que siempre había soñado”, explicó la exitosa empresaria. “Desde pequeña tú tienes unos sueños o anhelas unas cosas y, de momento, se te van presentando en la vida y tú dices, ‘Dios mío lo que es la ley de atracción’. He tenido esa dicha y esa bendición y por eso siempre he estado en constante agradecimiento y no paro de agradecerle a la vida y a Dios por todas las bendiciones y oportunidades que me brinda”.

En la película, que cuenta con las actuaciones de Osvaldo Friger, Lexamarie Matos, Jasond Calderón y Juan Botta, entre otros, Colón caracteriza a Linda Rivera, una mujer que decide participar de una carrera para salvar de la quiebra el taller de mecánica “racing” que heredó de su padre. Para lograr su objetivo, contrata a los talentos de un programa de televisión sobre temas automovilísticos para que reparen el carro de su padre. Lo que ella desconoce es que los supuestos mecánicos son actores sin conocimientos de mecánica ‘racing’. La idea del largometraje surgió del propio Friger, quien es piloto certificado de autos “Racing”, y desde hace algunos años deseaba hacer una película enfocada en el mundo de la aceleración.

La película fue dirigida y producida por el puertorriqueño Julio Román, quien ha trabajado en proyectos como “Barrote Films”, “Fuera de tinieblas”, “El último minuto” y “Creeré”, junto con Prophesy Productions, en colaboración con 13 Bucks Entertainment.

“Algo que queremos destacar y el mensaje que se quiere llevar con la película es que debemos honrar el legado. Muchas veces nosotros, como personas, nos enfocamos en cumplir nuestros sueños y nos olvidamos de nuestras familias y ese legado de lo que nos han inculcado”, explicó Colón, quien había actuado anteriormente en obras de teatro y musicales como “La juguetería mágica”, “The Great Gatsby” y “The Outsiders”. “La trama de la película es bonita, porque tiene muchos eslabones, pero más allá de todo es como un producto creado para toda la familia. Es una comedia, donde el público se va a reír en cantidad, pero también habrá amor. Es una chulería y sé que las personas se la van a gozar”.

Gredmarie Colón y Osvaldo Friger protagonizan la película puertorriqueña "Los mecánicos". (Suministrada)

Grata sorpresa

A pesar de que la película está a punto de estrenarse en los cines puertorriqueños, la presentadora de televisión todavía no se cree que la hayan seleccionado para protagonizar “Los mecánicos”. “Inicialmente me hicieron un acercamiento a través de las redes sociales y pensé que era un chiste. Hasta que recibí una llamada de una persona que me dijo que verdaderamente me estaban buscando para hacer una audición para una película”, explicó Colón mientras se reía. “Como estábamos en año de pandemia, hicimos todo por Zoom. Para mi sorpresa, no había pasado la hora de haber hecho la audición y me llamaron nuevamente para hacer otra audición. Ahí fue que dije ‘espérate, esto es real y va en serio’”.

Para sorpresa de la primera finalista del programa “Nuestra Belleza Latina” de 2011, no solo la seleccionaron para aparecer en la película, sino que le ofrecieron el papel protagónico. “Cuando finalmente me dice ‘el papel es tuyo’, no me lo podía creer. Todavía es de esas cosas que, aunque ya las hice, porque pasé por todo el proceso de grabación, es algo que no me lo creo”, añadió la artista. “Creo que hasta que este miércoles yo no vaya allí y me siente en la sala y sienta ese escalofrío de ver esa pantalla gigantesca de los cines de Puerto Rico, junto con mi familia, es que voy a decir ‘ahora sí, esto es verdad, pasó y no es un sueño’”.

Dependiendo del apoyo que reciban del público, este proyecto de “Los mecánicos” podría seguir creciendo en el futuro. “Lo que se vislumbra y los planes futuros que hay con la marca son grandes. Así que, estamos ansiosos de que ya el público pueda verla, saber su ‘feedback’ y qué piensan. De verdad que la hicimos con mucho esmero, mucha entrega, mucho amor y estamos bien emocionados con el producto final”, detalló Colón.

Planes futuros

Luego de estar en la televisión por 12 años consecutivos, en proyectos como “Tu Mañana”, “Rubén & Co.” y “Lo sé todo”, esta empresaria e “influencer” está enfocada en estos momentos de disfrutar de su vida y del presente. “Estoy aprendiendo a vivir el presente. A veces nos ofuscamos tanto en el futuro y como que te desperdicias ese momento tan lindo que estás viviendo”, indicó la artista de 34 años. “Ahora mismo estoy enfocada en mi familia y finalicé el año pasado con el lanzamiento de mis perfumes en conjunto con mi hija Kamilia, que también fue otro gran sueño, de esas cosas que tú no te esperas, pero que las trabajas y luego se convierten en realidad. Estoy disfrutando de todas estas etapas en mi vida”.

A pesar de estar tomándose “una pausa comercial” de la televisión, es algo que no descarta. “Continúo en pausa comercial, pero uno nunca sabe. Eventualmente vamos a ver, Dios dirá. La televisión es lo mío, pero estoy ahora disfrutándome más otras etapas de mi vida que desconocía”, concluyó.