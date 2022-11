Es harto conocido que los cambios son constantes e inminentes. La vida está compuesta por ciclos, fases y etapas, y el ser humano debe ser parte de ese movimiento.

Hace tres meses, la modelo y presentadora Gredmarie Colón, decidió tomar una pausa del medio que los pasados 12 años la ha visto formarse como profesional -la televisión- para desarrollarse en otras facetas que serán de beneficio en el futuro. Para muchos, su salida del programa vespertino de Wapa Televisión, “Lo Sé Todo”, no tenía explicación, según conversó esta mañana con El Nuevo Día. Sin embargo, en su interior, la primera finalista de “Nuestra Belleza Latina” en 2011 estaba convencida de haber elegido una decisión “bien pensada” y que formaba parte de un plan.

PUBLICIDAD

Quien tuvo sus primeras oportunidades en espacios desaparecidos como “Tu Mañana” y “Rubén & Co.”, de Univision Puerto Rico, ahora TeleOnce, se expresó “emocionada” con su debut empresarial a través del lanzamiento de una colección de perfumes. Aunque no descarta retomar la pantalla, Colón comunicó que se mantendrá enfocada en este ámbito lleno de oportunidades.

“Yo creo que estoy, en efecto, pasando un momento muy bonito, de muchos cambios drásticos, pero siempre positiva, con la mentalidad de, obviamente, crecer. Es como yo digo, esto es una pausa comercial, por así decirlo. Estoy dedicándome a otros aspectos que también son importantes y dando este paso empresarial. Es algo que soñaba, y se me dio”, mencionó la comunicadora de 34 años.

La colección de perfumes, compuesta de tres fragancias, es un proyecto que no se trabajó a la ligera. Tampoco salió de la nada. En la entrevista telefónica, Colón detalló que el proceso tardó un año. Hoy, gracias a la respuesta del público, la mamá de Kamilia Thompson, celebra estar en el lugar correcto.

En este negocio, la animadora no está sola. La acompaña su primogénita de siete años, quien se adentró en la conceptualización de los productos, específicamente en la elección de la botella y el empaque.

“Sassy" y "Classy” son los nombres de las fragancias de esta querendona. (Suministrada)

“Classy”, “Sassy” y “Lia”

Las fragancias, que ya están disponibles en el mercado, no van dirigidas a un sector específico. A su vez, quienes las adquieran, podrán disfrutar de un producto hecho a semejanza con la personalidad de la carismática conductora televisiva.

Para crear el olor a “Classy”, Colón pensó en lo vibrante de la vida nocturna. Contiene una mezcla floral frutal a base de frambuesa, limón, rosas, almizcle, ámbar y vainilla.

PUBLICIDAD

“Sassy”, por otra parte, es frutal y va perfectamente con el ajetreo diario. En esta se destacan las notas de bergamota, naranja, pera, muguet, jazmín, lilas, lirios, sándalo, cedro, ámbar y almizcle.

Finalmente, “Lia”, rinde tributo a la dulzura de Kamilia. Su composición es una mezcla de coco, limón, bergamota, malvavisco, jazmín, caramelo y ámbar.

“Aunque es una colección para mujeres, son inclusivos. El (hombre) que la quiera utilizar, más que bienvenido. Simplemente es un aroma que si es de su agrado, usted se lo pone y sale triunfando”, invitó. “Fueron muchos días de escogido, viendo qué alternativas iban más acorde con mi personalidad. Yo puedo ser esa chica clásica, elegante, bien vestida, seria, pero a la misma vez coqueta y carismática. Son esa dualidad de lo que yo represento como mujer”, definió.

Los perfumes se pueden adquirir en las tiendas Walgreens, perfumerías y farmacias locales, y en el portal de compras de Amazon.

Apenas es el comienzo

Debido a la buena acogida que han recibido las fragancias, la natural de Cayey garantizó que continuará explorando el mundo de la belleza desde esta perspectiva. Aunque no ofreció detalles concretos, la idea de una línea de maquillaje y otra colección de fragancias pueden venir en camino.

“Todo es paso a paso. Este es el comienzo. He tomado unos riesgos y proyecciones que el público y la gente como que no se explican qué está pasando”, expuso la extalento de Wapa Televisión.

Basada en la filosofía de que “dependiendo de quiénes te rodean, son los que te impulsan a creer en ti y ver más allá de lo acostumbrado”, la multifacética también está desarrollando la plataforma MisProMa (Mis Propias Manos) con la que pretende crear una comunidad educativa para mujeres. El primer taller se efectuó el pasado 7 de noviembre y Colón compartió las técnicas para lograr un maquillaje profesional en siete minutos con el uso de siete productos.

PUBLICIDAD

“A lo largo de mi carrera, muchas mujeres se me han acercado y me dicen ‘mira, por qué tú no das tutoriales, por qué no nos muestras cómo es que tú lo haces... Más bien es cómo tú lo haces porque ya la rueda está inventada. Sí hay 20 tutoriales, sí hay 20 clases, sí, pero es cómo tú lo haces. Yo creo que cada persona tiene un característico específico por el cual las personas la siguen o la admiran”, dijo sobre cómo y por qué surgió la iniciativa.

El próximo evento educativo se llama “In & Out Live” y tendrá lugar el 28 de enero de 2023. Las asistentes conocerán, de primera mano, técnicas sobre cómo sanar su cuerpo de adentro hacia afuera, la nutrición y ejercicios fáciles para un “look” “fit”, pero natural, cómo fortalecer su autoestima, entre otras lecciones.

Las interesadas pueden registrarse a través de www.misproma.com.

En cuanto a los planes para esta Navidad, la comunicadora fue sincera y comentó que todavía no se han determinado. Con este cambio en su estilo de vida, Colón ha decido asumir una actitud más relajada y prefiere que la vida la sorprenda.

“Estamos en esta etapa donde quieres planear, pero no planeas mucho porque quieres crear armonía con la frecuencia. No presionar las cosas, que fluyan... Cuando está para uno, está para uno, y estamos en esas”, agregó sonriente.