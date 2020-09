View this post on Instagram

🙏🏻 Agradecidos de Dios y de los miles de seguidores que nos honraron con su sintonía durante todo este tiempo que estuvimos llevándoles entretenimiento e informándoles sobre lo que acontece día a día a través del Happy Hour de @fidelity95.7 Aunque nuestra pausa, porque volveremos a través de otros proyectos, no era lo que esperabamos, nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado. Gracias por toda la ayuda de tanta gente buena en este camino, sobre todo para nuestro equipo de trabajo por su compromiso. Ya volveremos. Pendientes! #elafterhour #radio #puertorico Los queremos @francis_rosas @gredmarie_colon @carlosedapr @sbsentertainment