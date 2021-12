El cineasta puertorriqueño Juan Carlos Dávila no sabía exactamente qué iba a pasar aquel 31 de agosto de 2016 cuando tomó su cámara y llegó hasta el hotel Condado Plaza, en San Juan, para documentar una protesta convocada por la Jornada se Acabaron Las Promesas en contra de la Junta deSupervisión Fiscal.

Su curiosidad e intuición periodística lo llevaron hasta el lugar con la certeza de que aquella primera protesta contra la Junta era el inicio de un importante capítulo en la historia del país.

La corazonada no le falló. Juan Carlos Dávila se dedicó durante cuatro años a documentar al movimiento Jornada Se Acabaron Las Promesas, así como a otras iniciativas comunitarias y sociales que día a día luchan contra la austeridad económica, haciéndole frente a una Junta de Supervisión Fiscal que ha trastocado las finanzas del país, tomado decisiones que han afectado, sobre todo, a los más vulnerables.

“Entendiendo y creyendo en la importancia que iba a tener ese movimiento y en que la Junta de Control Fiscal iba a cambiar nuestra historia, es que decido perseguir esta historia y continuarla hasta donde llegué y eso fue lo que hice”, contó el cineasta

De ese proceso, nació el documental “Simulacros de Liberación”, que estrenó el pasado 28 de noviembre y sigue en cartelera en los cines de Plaza Las Américas, Western Plaza y Montehiedra. Próximamente también se exhibirá en los cines Fine Arts. Esta pieza audiovisual visibiliza y rinde homenaje a los movimientos y personas que día a día luchan en el país para combatir la austeridad fiscal alejados del foco mediático.

“Quería trabajar el tema de la austeridad en Puerto Rico y ver la forma de explicar los efectos de las políticas neoliberales y de los recortes del gobierno desde una perspectiva que no se viera necesariamente con mucho economista, con mucho número, con mucha tabla, que es válido, pero quería que se vieran los efectos tangibles. Cómo la vida de las personas día a día se afecta a través de unos recortes, unas medidas de austeridad y una precariedad que ha habido en el país por los últimos años y que se ha acelerado aún más desde que entra la Junta de Control Fiscal en el 2016″, narró Dávila.

Influenciado por el cine verité o cine de realidad, el cineasta agarró su cámara y se fue a la calle a documentar al movimiento Jornada Se Acabaron Las Promesas en las diversas manifestaciones y protestas que realizaron, así como en sus reuniones organizativas. Esto lo hizo en el periodo del 2016 hasta el 2019, por lo que el documental recoge el impacto de los huracanes Irma y María y la respuesta de los Centros de Apoyo Mutuo, así como lo acontecido en el Verano de 2019.

El determinar cuándo parar de filmar fue uno de los retos principales para el cineasta, quien anteriormente había llevado a cabo los trabajos “Compañerxs de lucha” y “Vieques: una batalla inconclusa”. Esa decisión la tomó tras el pueblo lograr la renuncia de Ricardo Rosselló, pues para él esa gesta es producto directo del trabajo que llevan realizando los diversos movimientos políticos, sociales y comunitarios en los últimos años.

El director Juan Carlos Dávila (Suministrada)

“Ese trabajo en la calle que ha habido, desde las huelgas estudiantiles, los plantones feministas, los escudos con las banderas blanco y negro de la Jornadas Se Acabaron Las Promesas, todo eso -aunque se habla de que Ricky Renuncia y el Verano Combativo fue algo espontáneo-, yo que vengo documentando estos procesos de lucha, estoy convencido y entiendo que realmente todos estos movimientos en la calle al estar todos estos años, la gente los siguió viendo, solidarizándose con todas las luchas que se daban, y cuando llegó el catalítico que fue Ricky Renuncia, ahí miles más se tiraron a la calle. Cuando vi eso dije, ésta la culminación porque -aunque no es de la Junta de Control Fiscal propiamente- ese fue el catalítico de todos estos años de medidas de austeridad severa y de la lucha en la calle que se ha dado en los últimos cuatro años en contra de la Junta de Control Fiscal”, explicó.

“Simulacros de Liberación”, que contó con música original de Lizbeth Román, Aníbal “El S” Vidal Quintero y con arte del colectivo Bemba PR, hilvana todas esas luchas que se han llevado a cabo en estos pasados cuatro años a través de diversas entrevistas con figuras claves en este proceso, como son Jocelyn Velázquez de Jornada Se Acabaron Las Promesas, Marisel Robles Gutiérrez de Comedores Sociales de Puerto Rico y Verónica Figueroa Huertas de la Colectiva Feminista.

PUBLICIDAD

Documental Simulacros de Liberación (Suministrada)

“Contrario a otros trabajos que he hecho, en éste me he resistido a utilizar esa voz del experto. Esta vez he querido resaltar otros conocimientos para que no se privilegie siempre el conocimiento de quien está o tiene el título universitario. Quise que esa voz del que trabaja día día sea igualmente válida y por eso me enfoqué en los organizadores, activistas, los que hacen trabajo comunitario día a día, pero también los sobrevivientes de la austeridad más severa”, dijo.

La mayoría de las voces que privilegia en la producción son las de las mujeres, pues como bien recordó, son las líderes de muchas de estas luchas. “En la historia siempre se resalta la voz masculina, pero en este documental se puede ver la realidad de lo que ha pasado y es que han sido las mujeres quienes han estado al frente de todos estos movimientos en los últimos años”, enfatizó.

En la producción se documenta la labor realizada por los Centros de Apoyo Mutuo luego del huracán María. (Suministrada)

Juan Carlos Dávila no solo observa las historias de resistencia, supervivencia y liberación que se dan a diario en el país a través de este documental, sino que sin proponérselo crea un archivo importante sobre un periodo trascendental en nuestra historia visto a través de algunos de sus más importantes protagonistas.

“Esto es un homenaje a las personas que luchan y que están ahí en el día a día”, compartió, quien también desea con este trabajo “aportar a nuestra memoria colectiva”.

“Recordar los cambios que ha hecho el pueblo estando en la calle es un poco lo que hace este documental. Rescatar esa memoria y reafirmar esa práctica de uno ejercer su rol como ciudadano. No es solamente pagar las contribuciones y votar cada cuatro años, sino que cuando las cosas están mal debemos enfrentarnos a las figuras del poder para generar un cambio. Eso creo que quedó claro después de Ricky Renuncia y espero que el documental ayude a mantener esos eventos vivos”, concluyó el cineasta.