El gran momento profesional de Pedro Pascal

Y es que la estrella de “The Last of Us”, serie que regresa con su segunda temporada, sabe perfectamente de lo que habla: celebra su cincuenta cumpleaños viviendo ese “prime” del estrellato que la mayoría cree que solo se puede alcanzar a una edad más temprana.

Marcado por la dictadura

De los despidos al estrellato

Lo que a él le costó, sin embargo, fue luchar por su carrera. Compatibilizaba papeles pequeños en series como “Buffy the Vampire Slayer”, “Homeland” o “The Good Wife” y obras de teatro, con trabajos de camarero, algo que no era lo suyo: “Me despidieron a menudo, más de, no sé, quizá cerca de diez veces”, declaró a Fandom Wire.

Desde entonces, su filmografía se ha ido extendiendo, con títulos como: “Bloodsucking Bastards” (2015), “Kingsman: The Golden Circle” (2017). “The Equalizer 2″ (2018), “If Beale Street Could Talk” (2018), “Triple Frontier” (2019), “Wonder Woman 1984″ (2020), “Calls” (2021), “Strange Way of Life” (2023) o “Gladiator II” (2024).