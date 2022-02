Tiene apenas medio siglo de vida y ya es un inapelable clásico del cine. Uno que, además, nunca ha perdido vigencia. El próximo jueves 24, “El Padrino” vuelve a los cines para celebrar los 50 años desde su estreno, ocurrido en marzo de 1972 en Estados Unidos. Y lo hace con una versión digital y restaurada, que requirió de más de mil horas de correcciones al color y al audio del emblemático filme.

”Estoy muy orgulloso de ‘El Padrino’, que ciertamente definió el primer tercio de mi vida creativa”, dijo Francis Ford Coppola, director del filme, recientemente. “También es gratificante celebrar este hito junto a los maravillosos fans que han disfrutado la película por décadas, a las generaciones jóvenes que todavía la encuentran relevante y con todos aquellos que la descubrirán por primera vez”, agregó, según El Mercurio.

Basada en la novela de Mario Puzo, con guion coescrito por él mismo, el filme cuenta la historia de la familia Corleone, un clan mafioso que la historia sitúa en un momento clave: aquel en que el patriarca, Vito Corleone (Marlon Brando), enfrenta una crisis que lo lleva a elegir al sucesor, uno que resulta no ser el impetuoso Sonny (James Caan), sino el tímido Michael (Al Pacino), a quien las circunstancias lo llevarán a tomar las riendas de los negocios sucios de su familia.

Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale y Talia Shire (hermana de Coppola) también actúan en el filme.

La realización del filme ya es una leyenda por derecho propio. Como que Hollywood ya tenía los ojos puestos en la novela de Puzo incluso cuando apenas era un borrador, y que él aceptó hacerla para pagar deudas de juego; que los mandamases de la Paramount estaban inquietos con el desempeño de un director de poca trayectoria como Coppola y querían despedirlo para poner en su lugar a Elia Kazan; o que la elección de Brando -quien ganó uno de los tres Oscar del filme, pero que lo rechazó enviando a una actriz vestida de indígena americana a la ceremonia- también era fervientemente rechazada por el estudio.

Esa leyenda también será contada en la pantalla. Y por partida doble. Actualmente, una película y una miniserie se preparan sobre la realización de “El Padrino”. El proyecto más avanzado es la miniserie, titulada “The offer” (“La oferta”), de la que ya circula un trailer y tiene fecha de estreno: el próximo 28 de abril por la plataforma de streaming Paramount+.

”The offer” se centra en el trabajo de los productores Albert S. Ruddy (Miles Teller, de “Whiplash”) y Robert Evans (Matthew Goode, de “Match point”) por sacar adelante este ambicioso proyecto, uno que no despertaba seguridad y que estaba al alero de un estudio que no pasaba por un buen momento financiero.

En la serie, Dan Fogler (“Animales fantásticos y dónde encontrarlos”) interpreta a Coppola, Patrick Gallo (“El irlandés”) es Mario Puzo y Justin Chambers (”Grey’s Anatomy”) es Marlon Brando.

De la película se sabe menos, pero ha trascendido que será dirigida y producida por Barry Levinson (“Rain Man”). Aún sin título, el filme tendrá a Oscar Isaac como Coppola y Elisabeth Moss como su esposa, Eleanor. Jake Gyllenhaal será Robert Evans.

”El Padrino” generó una secuela de 1974 tan aplaudida y taquillera como la primera (que ganó seis premios Oscar); además de una tercera parte de 1990 que, aunque no tuvo el impacto de la cinta original, de todos modos se ha mantenido vigente. En 2020, de hecho, en Estados Unidos debutó una nueva versión, re-editada por Coppola que tituló “Coda: The death of Michael Corleone”. Incluso a fines de los 90, Coppola y Puzo llegaron a trabajar en etapas muy tempranas en una cuarta parte, una que seguiría la saga con Vincent Corleone (Andy Garcia), a la que iba a volver Robert De Niro como un joven Vito (rol de “El Padrino parte II” por el que ganó el Oscar) y que incluso tendría a Leonardo DiCaprio en el elenco. Pero el proyecto no pasó de una idea, la muerte de Puzo en 1999 congeló su desarrollo.

En todo caso, en Paramount siguen abiertos a la posibilidad de una nueva secuela. Recientemente, a través de un comunicado, el estudio afirmó: “Aunque no hay planes inminentes de hacer otra película de la saga de ‘El Padrino’, dado el permanente poder de su legado se mantiene como una posibilidad si es que emerge la historia apropiada”.