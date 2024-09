Regresa el Puerto Rico Film Festival con 15 estrenos y película de Dayanara

“Empecé el festival hace exactamente 15 años porque soy amante del cine de toda la vida, algo que me inculcó mi mamá. Además, quería hacer algo diferente en el área oeste, donde no se hacía nada relacionado con el cine”, explicó Lester Rivé Padilla, presidente y fundador del PRFF. “Sin saber nada, me tiré a inventar el primer año y ese primer año sometieron como 40 trabajos de diferentes partes del mundo en DVD. Comenzamos en el Teatro Excelsior, en Cabo Rojo, donde caben como 140 personas, y esa primera noche llegó tanto público que tuvimos que improvisar y poner una carpa afuera con una pantalla. Ahí nos dimos cuenta de que había un público que quería ver esto”.