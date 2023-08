Tras su éxito en la pantalla grande con Blue Beetle, el cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto ya está en planes de su próximo proyecto: “The Wrecking Crew”.

Según reportan varios medios como The Hollywod Reporter, el creador de la primera película de superhéroes latinos de DC se encuentra en conversaciones para dirigir la nueva apuesta de la casa productora MGM, con Jason Momoa (Aquaman) y Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) como sus protagonistas.

Los acuerdos para esta producción, escrita por Jonathan Tropper, se llevaron a cabo antes de que comenzara la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) en Hollywood.

Aunque aún se desconocen los detalles de la producción lo que sí se sabe que el nuevo filme se tratará de una comedia entre amigos.

Actualmente, el creador de “Blue Beetle” coescribe y dirige un spinoff de la saga de “Transformers”. The Wrecking Crew aún no tiene fecha de estreno.

El más reciente éxito del boricua dominó la taquilla durante el fin de semana de estreno con un estimado de 25.4 millones de dólares.