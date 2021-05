“Yo no creo que pueda interpretar a un personaje si simplemente puede ser despachado con la etiqueta de villano” aseguró la ganadora del Oscar Emma Stone durante una conferencia de prensa para promover el estreno de “Cruella”.

Sin embargo el filme que está protagonizando trae el gancho dramático de averiguar el trasfondo de un personaje que ha sido celebrada como una de las villanas más memorables de los filmes animados de Disney. Stone insistió en que la complejidad dramática con la que se trabaja el personaje titular del filme es parte de lo que hace que “Cruella”, que estrena el viernes 28 de mayo en cines y en la opción premium de alquiler en Disney Plus, sea una producción de Disney diferente.

“Un personaje complejo e interesante no anda caminando por su vida pensando que es un villano.” explicó Stone. “Sus acciones pueden ser cuestionables, pero ellos piensan que tienen la razón. Una Cruella que estuviera convencida de que es mala es una Cruella que no puede ser representada como un ser humano complejo. Mi interés en este filme era en esa versión, dado que hemos tenido la otra versión de ese personaje en otros filmes.”

PUBLICIDAD

Sin embargo, la compañera de escena de Stone en “Cruella”, no tiene ningún problema con ser la mala de la película.

“Yo llevo años esperando y queriendo interpretar a un villano de verdad” aseguró Emma Thompson, quien interpreta a una diseñadora exitosa que pasa de ser una mentora a una amenaza mortal para la protagonista del filme. “Y me he divertido mucho haciéndolo. Me encanta que sea mala. Y estoy segura de que si hablas con mi esposo te diría que esta es la primera película en la que no estoy actuando ni un poquito” expresó Thompson entre carcajadas. La guionista de “Sense and Sensibility” y “Last Christmas” sí estuvo de acuerdo con Stone en que los niveles de maldad de su personaje no le impidieron explorar su humanidad.

“Yo al igual que mi compañera de escena en este filme también estoy infinitamente interesada en el lado oscuro de un personaje femenino. Sobre todo porque son muy pocas las películas que tocan ese tema. Se supone que todas tenemos que ser buenas, amables y agradables. Y lo más imperdonable es un personaje que vaya en contra de su instinto maternal. Pues este rol no tiene ni una onza de eso lo cual lo hizo aún más divertido” insistió Thompson.

Lo otro que exaltó la diversión para las actrices durante la filmación de “Cruella” fue los vestuarios de sus personajes.

“Para mí el vestuario es la estrella de la película. Cada vez que tenía algo nuevo que ponerme me sentía que me estaban transformando en una escultura que era parte de una exhibición de arte maravillosa” aseguró Thompson. “Mi vestuario favorito es uno que es totalmente absurdo. El de la escena donde me presento en un camión de basura y el traje tenía una cola de más de 40 pies. Ese fue un día espectacular” insistió Stone. “Lo mismo con el cambio de falda en una escena donde dejo atrapada a Emma (Thompson) dentro de un carro. Ese día pensé, definitivamente estamos haciendo una película con la f mayúscula de fantasía”.

PUBLICIDAD

Aún así, la estrella de “Cruella” insiste que esa fantasía no es lo típico que se ha visto de una producción de Walt Disney Pictures. “Tengo que admitir que durante años hubo muchas versiones de lo que hubiera sido una película con este personaje. Y la que hemos hecha es bien oscura. Quizás no sea algo intenso como para una clasificación R, pero los matices y el drama dan unos giros perversos que no es lo que uno asocia con Disney. Eso lo hizo aún más emocionante” concluyó Stone.