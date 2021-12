Temuera Morrison esperó su oportunidad por 15 años. Paciente, cordial en las convenciones de fans a las que acudió como el actor de “Star Wars” que tuvo roles pequeños, pero significativos. Por años fue un “embajador” no oficial de la saga, lo cual intercaló con varios roles en cine, televisión y videojuegos hasta el 2020, cuando el mundo volvió a verlo en la franquicia espacial, en la segunda temporada de “The Mandalorian”.

En la serie el neozelandés de 61 años interpretó a Boba Fett, cazador de recompensas de la primera trilogía, personaje que a pesar de no revelar nunca su rostro fue uno de los más aclamados por generaciones de fans. La serie lo puso primero en conflicto con “Din Djarin” (Pedro Pascal), luego como su aliado y al terminar la temporada obtiene poder entre los criminales del desértico planeta Tatooine.

Aquí empieza la serie propia del personaje: “The Book of Boba Fett”.

Lazos de sangre

La historia de “Boba Fett” inicia con “Jango Fett”, su “padre”, guerrero mandaloriano cuyos genes sirvieron como base para millones de tropas de la República; esos soldados de armadura blanca que más adelante servirían al Imperio, a los malos. A cambio de sus genes, Jango recibió un clon suyo que crió como si fuese su hijo. Este niño era Boba Fett, que tras presenciar la muerte del cazador de recompensas forja su propia leyenda.

PUBLICIDAD

Varias películas después, lo último que se supo en pantalla sobre Boba Fett es que cayó en el pozo de la peligrosa criatura Sarlacc, por lo que se le dio por muerto. Pero él, fiel a su reputación, sobrevivió. En su nueva serie tendrá que ocupar el vacío de poder dejado por el mafioso Jabba, para lo cual tendrá la ayuda de “Fennec Shand” (Ming-Na Wen), otra cazadora de recompensas de gran habilidad. La misión no será fácil, pues abundarán los oportunistas que, como él, lo quieren todo.

Expectativas

¿Por qué alguien que no es fan de “Star Wars” debería ver esta serie? De momento, no se sabe. Antes de estrenarse “The Mandalorian” hubo dudas, pero con la aparición de Grogu, más conocido como “Baby Yoda”, esa serie se volvió una sensación.

Morrison, como persona, tiene cualidades que le han valido halagos. Las personas que lo conocieron a su paso por el Perú, en el 2019 (Comic Con Lima), lo describen como un hombre humilde y encantador. De pocas palabras y que, al mismo tiempo, no se hace problemas en abrazar a los fans. Que le gustó el cebiche, que intentó hablar algo de español para saludar a sus seguidores. Pero el don de gente no basta para mantener una serie a flote. Su prueba de fuego está en las pantallas y el mundo entero será testigo.

“The Book of Boba Fett” estrenó este miércoles en el servicio de streaming Disney+. Serán siete episodios que se estrenarán todos los miércoles.

Por Alfonso Rivadeneyra GDA/El Comercio/Perú

¿Qué pasó en el primer episodio?

El primer capítulo de “The Book of Boba Fett” se divide en dos partes, el pasado y el presente. En el presente, Boba Fett ha tomado el mando de los mafiosos de Tatooine (reemplazando a Bib Fortuna y Jaba The Hutt), pero esto le trae problemas pues existe la sensación de un vacío de poder. Para ganarse el respeto de los demás villanos, Fennec Shand será de gran ayuda, sobre todo, para mantener a Boba Fett con vida. En el pasado, este primer capítulo visita pasajes conocidos de la historia de Boba Fett, como la muerte de su padre “Jango Fett” (decapitado por “Mace Windu” en “Attack of the Clones”), cómo cae en el mortífero pozo de Sarlacc (presentado en “The Return of the Jedi”) y la respuesta a la gran incognita: ¿Cómo sobrevivió a haber sido devorado por esta criatura?