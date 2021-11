La poderosa casa productora Marvel Studios, creadora de varios de los superhéroes más populares en la tierra, continúa con sus planes de expandir su universo con el lanzamiento de hasta ocho nuevas películas hasta mayo de 2023. Aunque con tramas separadas, cada una de ellas se supone que tomarán parte luego de los sucesos ocurridos en “Avengers: End Game” (2019), donde el villano Thanos logra aniquilar a la mitad de la población de la Tierra, aunque luego, Hulk logra revertir esto, trayendo de vuelta a los desaparecidos, pero con cinco años de más. La primera de esas ocho películas es “Eternals”, la cual estrena hoy jueves en Puerto Rico.

Sin embargo, la creación de una película sobre estos personajes no tan conocidos dentro del universo de Marvel trae consigo muchas preguntas.

¿Quiénes son los Eternals?

Según la historia original en los cómics de Marvel, un grupo de seres omnipotentes y divinos en enormes cuerpos robóticos, conocidos como los Celestials, visitaron la Tierra millones de años antes de la formación de la humanidad. En ese momento, decidieron crear “tres nuevas especies poderosas” y las dividieron entre:

Tal y como los conocemos hoy día, los humanos fueron capaces de vivir en la superficie de la Tierra y crear ciudades, civilizaciones y avances tecnológicos. Eternals: Humanoides con grandes poderes, que tienen una vida muy larga. Los Celestials les asignaron la tarea de defender a los humanos de los “deviants”. En la Tierra, los Eternals fueron los responsables de crearan las poderosas ciudades de Olimpia en las montañas de Grecia, Polaria en la tundra siberiana y Oceana en el océano Pacífico. Este grupo de humanoides forman la base de la mayoría de la mitología humana moderna en el Universo Marvel y son venerados y temidos como dioses.

Tanto los Eternals, como los “deviants”, lucharon durante muchos años antes de llegar a un acuerdo mutuo de no agresión hasta que los Celestials regresaran. Según la historia, los Eternals habían estado vigilando esta paz, de manera silenciosa, por un periodo de 7,000 años.

¿Cuándo aparecieron por primera vez en los cómics?

The Eternals son una creación del artista y escritor Jack Kirby. En 1970, Kirby dejó Marvel para trabajar en DC Comics, donde creó la historia “New Gods and the Fourth World”, una extensa saga de ciencia ficción. Desafortunadamente, la ambiciosa serie fue cancelada antes de que pudiera terminarla. Fue así que Kirby regresó a trabajar a Marvel y creó una historia similar, en la que unos seres todopoderosos se enfrascan en una guerra sin fin.

Fue así que nació la idea de Eternals, aunque también fue cancelada antes de que Kirby pudiera terminarla. Eso sí, sentó las bases para gran parte de la mitología posterior de Marvel Comics y finalmente debutó en 1976 con el nombre “The Eternals # 1″.

Originalmente, los personajes de los Eternals no interactuaban con el resto del universo Marvel, pero con el tiempo se integraron con sus otros personajes a través de cruces en cómics con Thor y los Avengers. Sin embargo, nunca tuvieron un papel sustancial en Marvel Comics, algo que podría cambiar a partir del estreno de la película.

¿Quienes son los personajes que conforman a los Eternals?

Según la historia de los cómics, los Eternals tienen unas habilidades y poderes en común que incluye: tener un control completo sobre los átomos de su cuerpo que le permite regenerarse después de prácticamente cualquier lesión; la capacidad de proyectar energía cósmica de sus ojos o manos en la forma de calor o luz; puede teletransportarse; volar a la velocidad del sonido; y la capacidad de reorganizar la estructura molecular de los objetos.

En la historia original de los cómics, el grupo de Eternals está compuesto por:

Salma Hayek es Ajak. (Marvel Studios)

Ajak (Salma Hayek) - Es un arqueólogo brillante y un luchador experto. Además es un gran comunicador. A pesar de que en los cómics es un personaje masculino, en la película será caracterizado por la mexicana Salma Hayek.

Richard Madden como Ikaris. (Marvel Studios)

Ikaris (Richard Madden) - Es el más rápido volando, además de que emplea ilusiones para alterar su apariencia. Es un experimentado combatiente cuerpo a cuerpo y puede construir equipos mecánicos, incluidos barcos de guerra.

Lia McHugh como Sprite. (Marvel Studios)

Sprite (Lia McHugh) - Puede cambiar su apariencia física, pero siempre mantendrá una mentalidad de niño. Sus poderes más fuerte son la ilusión, el reordenamiento de la materia y la transmutación elemental. En los cómics es un personaje masculino, aunque en la película será una mujer.

Angelina Jolie como Thena. (Captura Captura)

Thena (Angelina Jolie) - Tiene un intelecto dotado y ha estudiado con los más grandes eruditos humanos y Eternals a lo largo de su vida. También es una formidable combatiente cuerpo a cuerpo, con un amplio entrenamiento en combate sin armas.

Gemma Chan como Sersi. (Sophie Mutevelian)

Sersi (Gemma Chan) - Aunque ha concentrado la mayor parte de sus poderes en la transmutación, su capacidad para reorganizar la estructura molecular de los objetos es mucho mayor que la de cualquier otro Eternal.

Lauren Ridloff como Makkari. (Sophie Mutevelian)

Makkari (Lauren Ridloff) - Posee una fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos. Puede crear ciclones corriendo en círculos y puede correr por las paredes y por el agua. Cuando se cansa, es susceptible a lesiones. En el cómic, el personaje de un hombre, mientras que en la película es una mujer.

A la izquierda, Kumail Nanjiani como Kingo, acompañado por Gemma Chan y Lia McHugh. (Sophie Mutevelian)

Kingo (Kumail Nanjiani) - A pesar de tener todos los poderes de los Eternals, evita el uso de estos en las batallas, prefiriendo luchar a la manera tradicional de los samuráis junto con una espada.

Brian Tyree Henry como Phastos. (Marvel Studios)

Phastos (Brian Tyree Henry) - Carga consigo un martillo especial capaz de disparar rayos de una energía desconocida. Además de ser un brillante ingeniero, tecnólogo e inventor.

Barry Keoghan como Druig. (Sophie Mutevelian)

Druig (Barry Keoghan) - Se destaca por controlar la mente de los demás y proyectar energía de su cuerpo, generalmente de las manos o los ojos.

Don Lee, a la izquierda, personifica a Gilgamesh. Le acompañan Richard Madden y la directora de "Eternals", Chloé Zhao. (Sophie Mutevelian)

Gilgamesh (Don Lee) - Posee una enorme fuerza sobrehumana y es conocido como el más fuerte físicamente de los Eternals.

¿Qué diferencias hay entre los cómics y la película?

Con el propósito de brindar elementos diferentes o más complejos a la trama, los personajes y parte de la historia original tuvo varios cambios significativos con respecto a lo que se verá en la película. Como han recopilado varios sitios especializados en cine y películas de superheroes como Entertainment Weekly, Screenrant y Nerdist, entre las diferencias más llamativos están: