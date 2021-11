Con un filme como “Eternals”, la nueva oferta de Marvel Studios que llega a los cines de la isla este jueves, resulta extremadamente tentador celebrar todo lo que a nivel artístico lo separa de las ofertas de este universo cinematográfico o del género de la película de superhéroe. Sin embargo, esta película deja claro que diferente no es necesariamente equivalente a mejor o más efectivo. Los esfuerzos artísticos de la directora Chloe Zhao (Nomadland) nunca dejan de ser interesantes o admirables, pero eso no quita que el resultado en muchas ocasiones sea imperfecto o desigual.

Aquellos que van a los filmes de Marvel Studios estrictamente en busca de entretenimiento en gran escala probablemente no van a tener ninguna objeción con la oferta masiva de esta película. Aquí lo problemático es la cantidad de historias y temas que han tratado de unir en un solo filme. “Eternals” no solo emula la escala de la saga de los Avengers, si no que activamente busca tener el mismo impacto dramático de todos esos filmes en solo dos horas y media. Tomando en consideración la forma deliberada en que las primeras películas de Iron Man, Captain America y Thor presentaron a esos personajes antes de juntarlos y expandir con más personajes, resulta curioso y, más que nada, accidentado la forma en que “Eternals” trata de hacer lo mismo con diez superhéroes nuevos.

Ajak (Salma Hayek). (Marvel Studios)

De los personajes titulares de este filme, interpretados por Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Thena), Gemma Chan (Sersi), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lia McHug (Sprite), Bryan Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Druig) y Ma Dong-Seok (Gilgamesh), lo que se puede decir es que son seres todo poderosos e inmortales que han sido enviados al planeta Tierra para proteger a la humanidad de la fuerza destructiva de unas criaturas llamadas “deviant”. La regla cardinal de su misión es no intervenir en nada de lo que está sucediendo a menos que estos monstruos estén involucrados. Cuando la misión parece estar completada, los protagonistas quedan libres para forjar su destino junto a la raza humana por una eternidad. Esto cambia miles de años después con la llegada de una especie de “deviants” más poderosos que absorben el poder de todo lo que destruyen y dejan a la Tierra vulnerable a un cataclismo apocalíptico.

Como si el reto de establecer todos esos personajes de una forma distintiva y efectiva para que conecten con el público no fuera suficiente, el guion de la película también aspira a planteamientos filosóficos y emocionales sobre el valor de libre albedrío y la naturaleza contradictoria de los seres humanos. Estas secciones son las que claramente despiertan el interés de Zhao como cineasta. Sería fácil atribuirle el ritmo accidentado de la trama a ella, por traer una sensibilidad más pausada al desarrollo de los personajes. La realidad del caso es que el problema reside en la estructura del guion y como decide fragmentar y acomodar los miles de años que pasan entre cada evento significativo.

Cuando la película llega a su momento climático, con virajes sorpresas, alianzas que cambias y un sinnúmero de eventos que no pueden discutirse en detalle para no arruinar nada de ante mano, queda más que claro que todos estos sucesos tendrían un impacto mayor si esta fuera la tercera o cuarta película que llevamos con todos estos personajes. Como resultado de esto, “Eternals” se convierte en la primera producción de Marvel que tiene todo el valor de producción que caracteriza al estudio, pero no logra engranar efectivamente su ambiciosa narrativa.

La película constantemente fluctúa entre demasiado pausada a demasiado apresurada, nunca logrando conseguir un punto medio que acomode la escala épica de la trama con sus aspiraciones artísticas.