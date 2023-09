Sylvester Stallone y Jason Statham no fueron suficientes para salvar a “Expend4bles” de un fracaso de taquilla en su debut. La cuarta entrega de la saga sufrió el peor fin de semana de estreno de la franquicia llena de acción, mientras que “The Nun 2″ se llevó a casa el primer puesto por tercera semana consecutiva, informó Comscore el domingo.

La película de Lionsgate y Millennium recaudó unos mediocres $8.3 millones para el proyecto de gran presupuesto que está protagonizada por varios nombres populares, incluidos Stallone, Statham, Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox y Dolph Lundgren, entre otros. Ha pasado casi una década desde que la franquicia estrenó la primera película, que se estrenó con $15.8 millones y finalmente recaudó $214 millones a nivel mundial.

Pero los tiempos ciertamente han cambiado, ya que la película apenas quedó en segundo lugar detrás de “The Nun 2″, una película de terror que recaudó $8.4 millones en su tercera semana. Ha sido un comienzo sólido para el proyecto de Warner Bros., un spin-off de la lucrativa franquicia “The Conjuring”. Hasta ahora, la secuela dirigida por Michael Chaves ha recaudado más de $69 millones.

PUBLICIDAD

En tercer lugar, “A Haunting in Venice” recaudó $6.3 millones . La tercera adaptación de Agatha Christie de Kenneth Branagh, después de “Murder on the Orient Express” de 2017 y “Death on the Nile” de 2022, ha recaudado más de $25.3 millones después de dos semanas.

“The Equalizer 3″, protagonizada por Denzel Washington, sólo cayó al cuarto lugar con $4.7 millones. En cuatro semanas, ha recaudado $81.1 millones a nivel nacional.

Por otro lado, “Barbie”, la película más importante de 2023, todavía mantiene cierto impulso desde la temporada de verano hasta la de otoño. El éxito de taquilla de Greta Gerwig se ubicó entre los cinco primeros, recaudando $3.2 millones esta semana y un total nacional de más de $630 millones después de un período de 10 semanas.

El sexto lugar fue para “My Big Fat Greek Wedding 3″, con $3 millones, mientras que “It Lives Inside” abrió su primera semana con $2.6 millones. La película de Sony “Dumb Money”, una dramatización del frenesí bursátil de GameStop, se mantuvo en la octava posición por segunda semana consecutiva con $2.5 millones.

“Blue Beetle” cayó al noveno puesto con $1.8 millones, y “Oppenheimer” completó el top 10 con $1.6 millones. La película de Christopher Nolan ha recaudado $321 millones a nivel nacional.

En total, fue otro resultado lento para las cifras de taquilla, ya que muchos proyectos de Hollywood todavía están en suspenso debido a las huelgas en curso del Screen Actors Guild, la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión y el Writers Guild of America.

PUBLICIDAD

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá según Comscore

1. “The Nun II” - $8.4 millones

2. “Expend4bles” - $8.3 millones

3. “A Haunting in Venice” - $6.3 millones

4. “The Equalizer 3″ - $4.7 millones

5. “Barbie” - $3.2 millones

6. “My Big Fat Greek Wedding 3″ - $3 millones

7. “It Lives Inside” - $2.6 millones

8. “Dumb Money” - $2.5 millones

9. “Blue Beetle” - $1.8 millones

10. “Oppenheimer” - $1.6 millones