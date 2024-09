Fallece el actor Chad McQueen, hijo de Steve McQueen

El abogado y amigo de McQueen, Arthur H. Barens, confirmó a The Associated Press que murió el miércoles. La causa no fue revelada. Su esposa Jeanie y sus hijos Chase y Madison compartieron un comunicado en Instagram el jueves por la tarde desde la cuenta verificada de McQueen, anunciando la noticia de su muerte con “gran pesar”.

View this post on Instagram

“Ya no me divertía actuar”, dijo McQueen a The Associated Press en una entrevista en 2005. “Así que decidí dedicarme a las carreras”.