“Werewolf by Night” es la primera producción de Marvel Studios para Disney Plus que estrena bajo la clasificación de “Marvel Special”. En términos prácticos, esto significa que este unitario, que estrena en la plataforma digital hoy viernes, adapta la novela gráfica del mismo nombre sin tener que conectar con el resto del universo de Marvel que ya hemos visto en pantalla. Aquí el contexto artístico es fusionar elementos de fantasía y horror a la misma vez que se crea un interesante choque entre el futuro y el pasado de esa fusión de géneros.

El lienzo visual que construye la dirección de Michael Giacchino en “Werewolf By Night” se lo debe todo a las propuestas clásicas de monstruos en la pantalla grande de la era dorada de Hollywood. El blanco y negro de la cinematografía, los estruendos barrocos de la partitura musical y un elenco, liderado por Gael García Bernal y Laura Donnelly, que se entrega de lleno a una divertida musicalidad teatral para manejar los matices de horror, drama y humor del material. Con todo eso evocando el tipo de producción que era común en la industria en los 30 y los 40, los toques modernos de esta producción se manifiestan en la ejecución de la trama.

En una noche tormentosa, una ceremonia secreta de cazadores de monstruos tiene como objetivo obtener las cualidades mágicas de una piedra que está en posesión de una criatura violenta. Durante el transcurso de la noche, se revela que cada uno de los personajes tiene su propia agenda y que nada es lo que aparenta.

Aunque la dirección de Giacchino usa como punto de partida los filmes de monstruos de Universal Pictures, los momentos más interesantes son los que rompen radicalmente con esa propuesta estilizada. El director y compositor se deleita en imaginarse qué hubiera hecho Marvel produciendo una versión mucho menos sofisticada de “The Rules of the Game”. La transformación del personaje titular definitivamente le debe al trabajo de Rick Baker en “American Werewolf in London” y las secuencias de acción se entregan de lleno a una violencia detallada nunca antes vista en una producción de Marvel. Aquellos que estén preocupados por lo que el estudio esté planificando para el regreso de “Blade” o la tercera película de “Deadpool”, podrían quedar sorprendidos con algunos de los momentos sangrientos de esta propuesta.

Aun con todo eso a su favor, esta producción nunca deja de registrar como un experimento que no logra que su concepto central sea particularmente memorable. Aquellos del público que no estén familiarizados con todas las referencias que se usan en “Werewolf by Night” se toparán con una historia que sufre de tener un ritmo inconsistente. El especial se hubiese beneficiado de más momentos violentos instigados por la cacería de monstruos y menos escenas de diálogos entre personajes, quienes en el desarrollo de esta trama jamás van a superar las limitaciones de sus arquetipos.