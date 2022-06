De la misma forma que el “remake” de “Father of the Bride” protagonizado por Steve Martin que estrenó en 1991 hizo un ajuste de sensibilidad cómica al concepto central de la película original de 1950 con Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, la versión nueva que llega a HBO MAX con Andy García y Gloria Estefan va mas allá de usar el concepto central con una familia latina.

La película sigue siendo sobre las tribulaciones emocionales de un padre mientras se prepara para la boda de su primogénita, pero en esta ocasión el enfoque principal es cómo esto le sucede a un matrimonio que está apunto de colapsar. Este detalle le da un toque más humano y melancólico a esta versión, más agencia dramática al personaje de la madre y una humanidad más tangible a esta propuesta. Esa combinación particular permite que los elementos cómicos que son obligatorios de la trama registren de una forma mucho más natural.

El que la película comience con Ingrid (Estefan) y Billy (García) Herrera en la oficina de un terapista decidiendo que ha llegado el momento de terminar un matrimonio de más de tres décadas, es el primero de muchos virajes del guion que convierten este filme en una verdadera jornada emocional para su protagonista. No importa cual sea la situación, García se encarga de mostrar que detrás del “orgullo cubano” de su personaje, está el miedo a estar perdido en la nueva etapa de su vida, lo cual lo lleva a tratar de evitar cualquier tipo de cambio. Esto se complica aún más cuando su hija Sofía (Adria Arjona) anuncia que se va a casar en menos de un mes con un abogado mexicano (Diego Boneta) que conoció en el trabajo.

Aunque la trama es empujada hacia delante por los diferentes obstáculos que hay en planificar una boda en poco tiempo y la forma en que el ego herido de Billy los resiste y los complica, la comedia aquí no tiene el toque ligero y superfluo de las versiones anteriores de esta historia. El único personaje que sí está conectado a ese estilo de comedia es la planificadora de bodas (Chloe Fineman). En esta versión ese rol es una millennial que no quiere ser acusada de apropiación cultural, pero basa todas sus decisiones según lo que dicte el algoritmo de sus redes sociales. Esto es lo más cercano a una caricatura que tiene esta película, lo cual permite que los conflictos entre el resto de los personajes no registren como manipulaciones del guion y sean oportunidades para que todo el elenco tenga un momento para brillar.

Aun así, esta cualidad logra que esta versión de “Father of the Bride” registre más como un drama con momentos livianos, que como una comedia tradicional. Esto no es algo negativo, pero los que lleguen a esta versión en busca de esas convenciones de las versiones anteriores podrían quedar insatisfechos con un filme que prefiere darle más credibilidad a sus personajes que generar chistes fáciles y superficiales.