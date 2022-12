El haber estudiado en diversas escuelas entre la zona de Santurce y Viejo San Juan, despertó la curiosidad en el joven puertorriqueño Gabriel Berdecía Hernández siendo un adolescente. Le atraía la arquitectura histórica y fue el cine Paramount el primero que captó su atención, al quedar ubicado cerca de donde laboraban sus papás. Al verlo sentía que había toda una historia detrás de ese edificio deteriorado, lo que lo llevó a investigar.

Aunque no fue mucho lo que pudo conseguir a través de la internet, no se dio por vencido y continuó con su investigación, que en un principio hacía por “hobbie” mientras cursaba la escuela superior. Así fue descubriendo estructuras de cine en Santurce, el Viejo San Juan, Puerta de Tierra y Miramar.

“Me di cuenta de que San Juan hace 40 o 50 años atrás tenía una industria sólida de teatros y una actividad cinematográfica bien activa en el casco histórico y en Santurce, por lo que me emocionó muchísimo y me motivó a seguir investigando. Me ibaa caminar por Santurce con mis compañeros y amistades, y yo sin saber decía, ‘ese lugar era un cine’. No sabía, no tenía conocimiento, pero por la estructura y por la forma en cómo estaban construidos podía identificarlo”, expresó el joven de 26 años.

Aquella fijación abrió paso para que más adelante investigara y desarrollara el tema de los acontecimientos históricos de las antiguas salas de cine en el Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Miramar y Santurce, siendo parte del proyecto de investigación que presentó como requisito de graduación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD).

Esto, a su vez, trajo la creación de su más reciente proyecto, con el que ha venido trabajando por los pasados tres años, el documental “Apaga Musiú, La historia de los viejos cines de San Juan”, que estrenará el próximo 2 de diciembre.

Con una duración de 28 minutos, de acuerdo con el productor y director de 26 años, este cuenta la historia de la primera proyección de cine en el Viejo San Juan, hasta el último cine que cerró a finales del siglo 20 en la zona histórica de la ciudad.

El director y productor de la pieza usó como referencia principal el libro “Los Viejos Cines de Puerto Rico”, del licenciado José A. Hernández Mayoral, quien también forma parte del documental. (Suministrada)

“El proceso fue un poco tedioso porque realmente la información que hay acerca de la historia del cine o de sus orígenes es limitado, pues en Puerto Rico apenas se han hecho algunas investigaciones acerca del tema. Esta ha sido la manera en que yo he querido educar a la gente desde una perspectiva distinta, que es la industria de las proyecciones fílmicas”, dijo al resaltar que usó como referencia principal el libro “Los Viejos Cines de Puerto Rico”, del licenciado José A. Hernández Mayoral, quien se integra en la pieza fílmica; junto a Rose M. Bernier Rodríguez, quien tuvo a su haber la primera investigación acerca de los cines del Viejo San Juan; Magali García Ramis, escritora residente de la zona antigua de la capital; y Eduardo Rosado, cineasta y director del colectivo Cine Movida.

El filme, descrito como uno rico en visuales, tiene una mezcla entre pietaje audiovisual histórico, a la vez que incluye ilustraciones y animaciones. “Utilicé fotografías que he recolectado y fotografías nunca antes vistas. Una de las cosas que también realicé, como artista e ilustrador, fue hacer ilustraciones para recrear momentos históricos que se van a ver en el documental”, agregó.

Afiche de “Apaga Musiú” (Suministrada)

Universidad Albizu le abre sus puertas

Ante el lanzamiento de este proyecto, la Universidad Albizu le abrió sus puertas a Gabriel para el estreno de “Apaga Musiú”, que será en el Cine Luna, que alberga la universidad localizada en el Viejo San Juan, en lo que será un evento privado el viernes 2 de diciembre.

“Al Cine Luna lo restauraron y prácticamente está intacto. Es un espacio completamente moderno, pero con referencias históricas. El cine cumple 109 años el próximo 13 de diciembre y es bueno saber que San Juan vuelve a tener un cine. San Juan se ha convertido en un espacio para turistas y para contenido turístico, pero espacios que se rescatan lugares como el Cine Luna nos da esperanza de que el Viejo San Juan pueda continuar siendo un lugar digno para vivir“, dijo el artista, para quien se trata de su primer proyecto cinematográfico, recién graduado de la EAPD, y el primero que realiza fuera de la institución, por lo que se siente como “estar viviendo un sueño, porque realmente es más de lo que esperaba”.

Según expresó, parte de la visión de este proyecto que la gente pueda relacionarse con esa época antigua de lo que eran las desaparecidas salas de cine de barrio y traer memorias de una comunidad, en este caso las del viejo San Juan, que fue donde inició todo, así como recurso de contenido histórico educativo para futuras generaciones.

Precisamente, el título del documental “Apaga Musiú”, hace referencia a la interpretación criolla de la frase “Apaga Monsieur”, la cual se convirtió en una obligada entre quienes asistían a los teatros para “ajorar” al proyeccionista para que diera comienzo cualquier trabajo cinematográfico.

“Esa frase surge de una crónica que se menciona mucho en los libros de historia del cine en Puerto Rico y habla sobre el suceso que ocurrió en una de las proyecciones de cine en San Juan. Esta se hizo muy popular en los teatros en Puerto Rico a principios del siglo 20, donde la gente, minutos antes de comenzar la función, le metían presión al proyeccionista y se le decían. Esa frase nos da una señal de que ya en Puerto Rico, desde los inicios del cine en el mundo, aquí estaba estableciéndose una cultura cinematográfica a través de esta frase. Aunque es una frase que mucha gente no conoce, es difícil de pronunciar, pero que a la vez tiene una historia, un ‘background’ rico, que es algo bien nuestro, algo único en Puerto Rico”, manifestó el joven a la vez que destacó que planifica diversas actividades para poder proyectar la pieza y la pueda disfrutar el público en general.

“Mi sueño mayor es hacer un largometraje, un proyecto grandísimo donde pueda cubrir la historia de los teatros y los cines más importantes de la isla”, concluyó.