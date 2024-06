“Game of Thrones” tendrá otra precuela en los próximos años

El creador de la exitosa saga llevada a la pantalla “ Game of Thrones ”, George R.R. Martin, confirmó este miércoles que la precuela “Ten Thousand Ships” , centrada en la princesa Nymeria y en los Rhoynar, está en marcha, después de que en 2021 la productora de HBO desechara el proyecto.

La serie estará ambientada mil años antes a los acontecimientos de “Game of Thrones” y contará la historia de la princesa Nymeria, antepasada de la casa Martell y fundadora del reino de Dorne, y de los Rhoynar, supervivientes tras su derrota ante Valyria y sus dragones, según informó este miércoles The Hollywood Reporter.

La noticia llegó unos días antes del estreno de la segunda temporada de “The House of the Dragons”, precuela de “Game of Thrones” que se podrá ver en Estados Unidos y Puerto Rico a partir del próximo domingo en HBO.