A partir de ayer, domingo, se inició un nuevo capítulo dentro de lo que es la historia de dos de las sagas más populares del género de la fantasía: “Game of Thrones” y “The Lord of the Rings”.

Luego de muchos meses de espera, HBO estrenó el domingo por la noche el primer episodio de la nueva serie “House of the Dragon”, una precuela de los sucesos vistos en “Game of Thrones”, que está basada en la novela “Fire and Blood”, escrita por George R.R. Martin.

Lo curioso del caso es que otra de las franquicias más exitosas en la historia del cine, “The Lord of the Rings”, también está lista para hacer su debut próximamente, el 2 de septiembre, con una nueva serie creada por Amazon Prime Video y que se ha convertido en la más cara en la historia, con un presupuesto que supera los $450 millones en su primera temporada. “The Rings of Power” cuenta entre sus protagonistas con el puertorriqueño Ismael Cruz Córdova, quien hace el papel del elfo Arondir.

El momento que seleccionaron las casas productoras para estrenar ambas series, las cuales llevan anunciándolas desde hace más de dos años, ha creado cierta rivalidad entre seguidores de las historias. Esto se da, sobre todo, entre el núcleo duro de fanáticos que han tomado un bando. Aunque es de conocimiento público que Martin siempre ha expresado admiración por el trabajo de J.R.R. Tolkien, autor de “The Lord of the Rings”, y que se inspiró en sus historias, por lo que probablemente será más grande el grupo de televidentes que se disfrutarán ambas series por igual.

Sin embargo, son muchas las voces que han puesto en duda si en el estado actual de la televisión por “streaming” y donde la competencia es feroz, haya cabida para dos series de fantasía tan grandes y con presupuestos tan enormes.

Recientemente, The New York Times trajo a colación la situación actual en la que se encuentra HBO y HBO Max, los cuales están pasando por una transición luego de haber sido adquiridos por Discovery. “Los nuevos dueños corporativos de HBO, los ejecutivos de Discovery, tienen una abrumadora deuda de $53,000 millones, y están en la labor de buscar ahorros; en otras palabras, es mejor que los ‘spin-offs’ de alto costo de ‘Game of Thrones’ generen suficiente dinero”, explicó la diario. En caso de que esto no ocurra o no sea lo suficientemente rentable para los nuevos dueños, la continuidad de esta serie podría estar en peligro, según la publicación.

En el caso de la serie “The Rings of Power”, la situación es completamente diferente, ya que aparentemente Jeff Bezos, presidente y fundador de Amazon, es un gran fanático de las historias de J.R.R. Tolkien, por lo que dió instrucciones para producir hasta cinco temporadas y con un presupuesto elevadísimo, según publicó la revista “Wired”. Aunque Amazon no ha dado detalles específicos sobre el presupuesto de la serie, según Vanity Fair, los estimados de gastos de la primera temporada podrían estar acercándose a la enorme cifra de $462 millones. Según la publicación, al tomar en cuenta el mercadeo global y el costo de las temporadas futuras, esta serie superará cómodamente la marca de $ 1,000 millones.

“House of the Dragon”

Esta nueva serie muestra la historia de cómo la Casa Targaryen gobernaba Westeros, 157 años antes de que naciera Daenerys Targaryen, una de las protagonistas de “Game of Thrones”, centrándose en la guerra civil conocida como la “Danza de los Dragones” y los eventos que la precedieron, incluyendo la escalada rivalidad y lucha por el trono entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, las figuras centrales de este drama.

Como suele ocurrir en largometrajes o series basadas en novelas escritas, al igual que pasó con la adaptación televisiva de “Game of Thrones”, “House of the Dragon” tendrá varios cambios con respecto al material original, buscando agilizar la trama o añadir personajes con fuerza dramática. Este podría hacer que algunos “fanáticos” que hayan leído la novela “Fire and Blood” muestren cierta resistencia. Similar a lo que ocurrió con la serie original, sobretodo en la última temporada, donde el desagrado de un gran sector del público opacó el cierre del popular programa.

En el caso de esta nueva producción, no contarán con el trabajo de los productores de las ocho temporadas de “Game of Thrones”, David Benioff y D.B. Weiss, considerados como los responsables del éxito de la serie de HBO. En este caso, “House of the Dragon” tendrá como cabezas visibles a los cineastas Ryan Condal y Miguel Sapochnik. Condal se identifica como un gran fanático de los trabajos de George R.R. Martin, mientras que Sapochnick dirigió varios de los episodios más populares de “Game of Thrones”, como “Battle of the Bastards”, “The Winds of Winter” y “The Long Night”, por lo que está muy familizarizado con la historia dentro de este mundo de ciencia ficción.

“The Lord of the Rings: The Rings of Power”

En el caso de “The Rings of Power”, este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de “The Hobbit” y “The Lord of the Rings”. Hasta el momento, Amazon no ha dado muchos detalles, salvo que esta serie “llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, y los reinos alcanzaron la gloria y luego comenzaron su declive. Además de eso, se podrá ver cómo improbables héroes fueron puestos a prueba, en momentos en que la esperanza pendía del hilo más fino y el mayor villano escrito por Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad”, explicó la casa productora en un comunicado.

Además de eso, indicaron que la historia “comenzará en una época de relativa paz, y seguirá a una serie de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en Middel Earth. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de Lindon, la capital de los elfos, pasando por el impresionante reino insular de Númenor, hasta los confines más lejanos del mapa, estos personajes crearán legados que vivirán mucho tiempo después de haber desaparecido”, explicó Amazon.

Cabe señalar que el galardonado director de las trilogías “The Hobbit” y “The Lord of the Rings”, Peter Jackson, no estuvo involucrado en la creación o producción de esta serie, aparentemente por decisión de los productores en Amazon.

“Me preguntaron si quería participar, (la productora Fran Walsh) y le dije: ‘Esa es una pregunta imposible de responder sin ver un guion’”, explicó Jackson a The Hollywood Reporter hace algunas semanas. “Me dijeron: ‘Tan pronto como tengamos los dos primeros guiones, se los enviaremos’. Y los guiones nunca aparecieron. Eso es lo último que escuché de ellos, lo cual está bien. No tengo ninguna queja. De hecho“, comentó Jackson, quien ganó el premio como mejor director en los premios Oscar del 2004, por su trabajo en la película “The Lord of the Rings: The Return of the King”.

Ante estos comentarios de Jackson, Amazon respondió en un comunicado a The Hollywood Reporter que “al buscar los derechos de nuestro programa, estábamos obligados a mantener la serie distinta y separada de las películas. A pesar de eso, tenemos el mayor respeto por las películas de Peter Jackson”.