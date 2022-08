La vida le sonríe en estos días al puertorriqueño Ismael Cruz Córdova, sobre todo mientras ve que su carrera como actor empieza a despegar a una velocidad inimaginada.

Por las próximas semanas y el nombre de este artista resonará en un sinnúmero de medios especializados y en la boca de cientos de miles de fanáticos de las novelas de J.R.R. Tolkien gracias a que será uno de los protagonistas de la nueva serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power” que estrenará el viernes, 2 de septiembre, en la plataforma de “streaming” Amazon Prime Video.

Como parte de la gira de promoción que se lleva a cabo justo antes de un estreno, Cruz Córdova ha realizado un sinnúmero de entrevistas, incluyendo a la renombrada revista Time, que para sorpresa de muchos incluyó en la portada de su edición más reciente a cinco de los actores principales de la serie, entre ellos al puertorriqueño.

En su cuenta de Instagram, el artista publicó la imagen de la portada de la revista, junto con un extracto del artículo principal, justo en la parte en la que hablan de su historia y de cómo se siente al personificar a un elfo en esta nueva serie de acción.

“Córdova es una opción ideal para un elfo guerrero llamado Arondir... la primera persona de color en interpretar a uno de los elfos de J.R.R. Tolkien en pantalla”, leyó el artículo de Time escrito por Eliana Dockterman. “Creció en un pequeño pueblo de montaña en Puerto Rico y albergaba un sueño de infancia de interpretar a un elfo. ‘No me vi representado (en las películas de ‘The Lord of The Ring’). Y cuando dije: ‘Quiero ser un elfo’, la gente dijo: ‘Los elfos no se parecen a ti’’, indicó. ‘Cuando escuché sobre el personaje en esta serie, lo sentí como una misión’”.

Nacido en Aguas Buenas hace 35 años, Cruz Córdova se ha destacado en su corta carrera por sus actuaciones en series como “Ray Donovan”, “Berlin Station” y “The Undoing”, además de su participación en el programa para niños “Sesame Street”, que le abrió las puertas en el mercado norteamericano.

Sin embargo, el camino para conseguir el papel de Arondir no fue fácil, ya que fue rechazado inicialmente en varias ocasiones, al punto de que audicionó una y otra vez por un periodo de siete meses.

“Para Córdova, [este programa] es la culminación de toda una vida de fanatismo y años de trabajo: ganar el papel, cumplir una fantasía infantil de interpretar a un elfo, encarnar para una nueva generación mucho de lo que lo formó como persona en su propio pueblo... ‘Estoy haciendo esto para cada persona que ha luchado por verse representada, escuchada y contada. Todos son parte de mi gente. ¡Y tú perteneces! ¡Es un honor llevarlos a todos en mi corazón en este viaje!’, dijo”, según apareció en el artículo de la revista Time cuya edición tiene fecha del 12 y 19 de septiembre de 2022,pero que ya se puede leer en su versión digital.

En esta histórica portada, Cruz Córdova aparece junto a los actores Charlie Vickers (Halbrand), Morfyyd Clark (Galadriel), Markella Kavenagh (Elanor ‘Nori’ Brandyfoot) y Cynthia Addai-Robinson (Reina Míriel). El puertorriqueño también a dado entrevistas de promoción a revistas como Vanity Fair y Entertainment Weekly, entre otras.

Luego de cinco años de desarrollo, los ocho episodios de “The Rings of Power” finalmente se estrenará en Amazon Prime Video, luego de un alcanzar un presupuesto récord de $1,000 millones, convirtiéndose en la serie más costosa jamás realizada. En gran parte se debe a que la producción quiso crear un efecto cinematográfico en cada una de las tomas, los paisajes y las batallas. Además de esto, la revista Time también destaca que ha sido una de las series donde se ha mantenido un secretismo imperioso durante todos estos años de creación.