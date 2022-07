El actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdova celebra con orgullo la perseverancia y su lucha contra los diferentes estereotipos para alcanzar sus sueños actorales al ser parte de la ambiciosa producción basada en “The Lord of the Rings” “The Ring of Power”, de Amazon Prime Video.

El actor compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que narra cómo rompió prejuicios, barreras, estereotipos, racismo y encontró su voz hasta cumplir el sueño de ser un Elfo “negro, latino y puertorriqueño”.

La publicación la compartió en sus redes sociales, junto a una imagen en la que exhibe la bandera de Puerto Rico frente al cartel promocional de la serie “The Lord of the Rings. The Ring of Power”. La producción estrena el 2 de septiembre a través del servicio de streaming de Amazon.

“Una vez tuve un sueño: el sueño de ser un elfo. No era un niño privilegiado o popular de ninguna manera. Crecí en la pobreza en un pueblo de montaña en Puerto Rico, luchando por encontrar mi voz. Soñar con existir algún día en lugares de los que yo y mi gente habían sido excluidos. Este sueño élfico mío parecía imposible, ya que se rieron de mí y me dijeron: “No puedes ser un elfo. No hay Elfos Negros. No hay duendes latinos”. Me dijeron que era una persecución ridícula, casi convencido. Así que lo enterré profundamente, en el lugar donde escondí la mayoría de los sueños a los que me vi obligado a renunciar, en virtud de toda la opresión despiadada que me aplastó a mí y a aquellos como yo”, narró el actor que se destaca en Hollywood.

“Aunque mantuve ese sueño bastante escondido, dediqué mi vida a encontrar esa voz que me fue arrebatada a mí y a los míos. Continué luchando contra todos los extraños, y había muchos. Parecía una imposibilidad, muchas veces, pero yo creía en mi derecho, y nuestro derecho, a existir. Al igual que el resto. Vernos, imaginarnos y ocupar los espacios que por derecho merecíamos; reivindicar nuestra humanidad, ser vistos como sujetos y tratados como participantes. Todos los días, durante décadas, incansablemente, sacrificando todo y más: familia, amigos, país, relaciones, lo que sea, he continuado esta búsqueda con la esperanza de hacerlo al menos un poco más fácil para otra persona. Y quizás inspirar al menos a una persona a hacer lo mismo. Allí mantuve vivo mi sueño élfico. Y aquí estoy yo. Negro, latino, puertorriqueño, orgulloso y Elfo. Será mejor que atrapes esa flecha y la apuntes lo más alto que puedas”, añadió en su escrito.

El actor, quien se ha destacado en películas como “Miss Bala” , “Mary Queen of Scots”, “Billy Lynn’s Long Halftime Walk” así como en series de televisión como “Ray Donovan” de Showtime y “Berlin Station” de Epix, también formó parte de la serie de Star Wars “The Mandalorian” como el personaje de Quin en el sexto capítulo de la producción de Disney Plus.

El resto del elenco de “The Lord of The Rings” lo componen además Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman.

La primera temporada contará con ocho episodios según han informado medios digitales en Estados Unidos.