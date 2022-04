El actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdova suma otro logro a su carrera al integrarse al elenco del “thriller” “Finestkind”, de Paramount +.

De esta forma, Cruz protagonizará la película junto a Tommy Lee Jones, Ben Foster, Toby Wallace, Jenna Ortega, Aaron Stanford, Scotty Tovar, Tim Daly, Lolita Davidovich, Clayne Crawford y Meghan Leathers.

“Finestkind” cuenta la historia de dos hermanos (Foster y Wallace), que se reencuentran como adultos durante un fatídico verano. Cuando circunstancias desesperadas los obligan a llegar a un acuerdo con un peligroso sindicato del crimen de Boston, una joven (Ortega) se ve atrapada en el medio. En el camino, deben hacer sacrificios y se ponen a prueba los lazos entre hermanos, amigos y un padre (Jones) y su hijo. Córdova interpretará a Costa, un pescador, papá y el mejor amigo de Tom (Foster). Divide su tiempo entre el barco y su “arca”, una vivienda que contiene todo lo que ama: su familia extendida, reporta el portal Deadline.

De otra parte, Cruz Córdova se verá pronto en la pantalla chica pues interpreta a uno de los personajes principales de la serie de “Lord of the Rings”, “The Rings of Power”, que estrenará el 2 de septiembre en la plataforma Amazon Prime.

El artista radicado en en Hollywoord, pero natural de Aguas Buenas, encarna al personaje de “Arondir”, un elfo plateado con una distintiva personalidad. El puertorriqueño será el primer afrolatino en interpretar a un elfo en la pantalla en un proyecto de Tolkien.

El talentoso actor puertorriqueño ha tenido una carrera en ascenso desde que debutó en la pantalla chica con su participación en “Sesame Street” en el 2013 y luego comenzó a labrar su propio nombre al formar parte del drama “Ray Donovan”.