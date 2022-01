El actor puertorriqueño, radicado en Hollywood, Ismael Cruz Córdova anda buscando una casa y un terreno de tierra en la isla desde hace un tiempo, pero se le ha hecho imposible, debido a un presunto patrón discriminatorio que quiso constatar en sus redes sociales.

Según el actor, luego de hacer un sinnúmero de gestiones con varios agentes de bienes raíces en la isla, no ha podido realizar ninguna compra por un patrón sistemático en el cual se le da prioridad a extranjeros para adquirir propiedades en Puerto Rico.

“Llevo sobre dos años intentando invertir en mi país y comprar una casita y un poco de tierra. Los realtors de mi país y muchos vendedores puertorriqueños individuales no responden a mis llamadas, textos, ni emails”, escribió el actor de la serie “The Undoing”, quien ante la situación hizo una prueba con un amigo para ver si era algo generalizado o si era simplemente por su nombre y apellidos. “Decidí hacer un experimento y hacer que mi amigo británico enviara un mensaje a las mismas personas con su nombre, que suena muy anglo. Recibió 100% de respuestas casi inmediatas. (Una sola gestión que logré me notificaron que prefirieron a unos inversores europeos)”.

Ante esta situación, el actor se mostró sumamente dolido y alzó la voz en protesta ante lo que él considera una práctica injusta. “Me duele el corazón de vivir esto. Yo he hecho lo que he hecho con mi vida en nombre de mi Puerto Rico y su gente, y nosotros mismo estamos contribuyendo a esta manera a que se queden con un Puerto Rico sin puertorriqueños. BASTA YA”, explicó en su mensaje el actor que se dio a conocer a mediado de la década de 2010 por su trabajo en “Sesame Street”. “Dejen de regalarle nuestro hogar a personas que no sienten ni conocen el alma de Borinquen. Mientras logramos cambios a niveles oficiales, hay que obrar como comunidad. Apoyen a jóvenes como yo que queremos rescatar nuestra tierra y echarla hacia adelante”.

Cruz Córdova, natural de Aguas Buenas, lleva una ascendente trayectoria en el cine y la television estadounidense e internacional, habiendo actuado en películas como “Mary Queen of Scots” y “Miss Bala” y en series para la pantalla chica como “Ray Donovan”, “The Mandalorian”, “The Lord of the Rings”, “The Undoing”, “The Good Wife”, “The Catch” y “Sesame Street”.

En otro mensaje publicado varios días antes, Cruz Córdova lanzó un mensaje similar, pero sin entrar en detalles en tanto detalle en el cual mencionó: “Libre su cielo. Sola su estrella. You’re not kicking us out of our own land. Promise you. (No nos van a sacar a patadas de nuestra tierra. Lo prometo). #PuertoRicoNoSeVende #PuertoRicoNotForSale”.

En lo que parece una respuesta a la denuncia realizada por el actor, la licenciada Ariadna Michelle Godreau, de Ayuda Legal Puerto Rico, publicó temprano en el día un mensaje en el cual muestra varios ejemplos de discrimen a la hora de comprar o adquirir una propiedad, los cuales estarían incumpliendo con leyes federales y, por ende, se consideran ilegales y prohibidas. “El discrimen en la vivienda no solo es ilegal, es una forma de desplazamiento”, escribió la abogada.