Londres - La actriz Helen Mirren, la “reina de las las mil caras”, cumple este domingo 75 años marcados por su paso por las tablas teatrales, la televisión y la gran pantalla, una continua reinvención que la convierte en una de las actrices veteranas más cotizadas.

Nieta de un aristócrata ruso a quien la revolución bolchevique sorprendió en Londres, la actriz nació el 26 de julio de 1945 en un hogar modesto a las afueras de la capital británica, donde empezó a cultivar su amor por las artes en funciones teatrales escolares.

Tras el instituto, Mirren fue aceptada en el National Youth Theatre, la compañía en la que debutó como actriz con la obra “Cleopatra” con apenas 20 años, y desde donde dio el salto a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, las tablas en las que creció como intérprete durante más de quince.Formada en papeles clásicos con experiencia en emperatrices y reinas, sus tanteos en el cine llegaron pocos años después, con su debut en la película “Sueño de una noche de verano” en 1968, aunque Mirren no llegaría a despuntar en la gran pantalla hasta haber cumplido los 45, con películas como “Excalibur”, “2020” o la polémica “Calígula”.

El aterrizaje a la televisión lo hizo con “Principal Sospechoso”, una serie que permaneció en antena entre los años 1991 y 2006, con la que la londinense llegó a millones de hogares británicos interpretando a la investigadora Jane Tennison.Sin embargo, su reconocimiento definitivo llegó en el año 2007, cuando se alzó con el Oscar por su papel como Isabel II en La “Reina”, un retrato de la soberana del Reino Unido con el que se impuso a cuatro fuertes candidatas, las actrices Meryl Streep, Kate Winslet, Judi Dench y Penélope Cruz.A lo largo de su carrera, Mirren optó en otras tres ocasiones a la estatuilla dorada, con sus nominaciones por “La locura del rey Jorge” (1995), “Gosford Park” (2002) y “La última estación” (2010).

Acumuló también cuatro Bafta del cine británico, uno por su papel en “La Reina” y tres por la serie de televisión “Principal Sospechoso”, además de dos premios a la mejor actriz en el Festival de Cannes, por “Cal” en 1984 y “La locura del rey Jorge” en 1994.

A ello se suman sus 14 nominaciones a los Globos de Oro, aunque finalmente solo ganó tres, dos de ellos en el mismo año por interpretar a dos reinas de idéntico nombre, Isabel II en “La Reina” e Isabel I en la serie homónima, por la que además se hizo con un Emmy.A finales del año pasado, Mirren se metió de nuevo en piel regia al interpretar a la emperatriz Catalina II de Rusia para contar los últimos años de otra de las mujeres más poderosas de la historia en la miniserie “Catalina la grande” de la plataforma Sky.

Su salto a las plataformas digitales se afianzó además con su participación en “Descubriendo a Ana Frank. Historias Paralelas”, un documental estrenado este mayo en el que la londinense narra los diarios que escribió la adolescente judía mientras se ocultaba de los nazis en una casa de Amsterdam durante la segunda Guerra Mundial.Mirren, que aseguró no haber aspirado nunca a tener hijos durante una entrevista en el “New York Times” en 2016, está casada con el director de cine estadounidense Taylor Hackford, a quien conoció durante el rodaje de “Noches de sol” en 1985.

Destacada por su lucha en los 70 contra el empeño de la prensa por retratarla como mito erótico de la época, la actriz se ha posicionado en varias ocasiones a favor del movimiento feminista MeToo, nacido del escándalo que causó en el mundo del cine en 2017 las revelaciones de acoso sexual del productor Harvey Weinstein.

”Algo pasó y me encanta que unas generaciones jóvenes de mujeres simplemente no vayan a aceptarlo”, señaló la actriz durante una entrevista en “Radio Times”, en la que también afirmó no creer en la “sexualidad binaria” al considerar que todos somos “una maravillosa mezcla de hombre y mujer”.Condecorada en 2003 con la Orden del Imperio Británico, Mirren ha mostrado su apoyo a diferentes causas reivindicativas, entre ellas, la organización de apoyo a mujeres supervivientes de la guerra Women for Women International, de la que es embajadora.