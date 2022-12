Los días de Henry Cavill como Superman parecen haber terminado. La sorprendente noticia fue dada por el propio actor en sus cuentas de redes sociales a pocas semanas de haber sido confirmado para formar parte de una nueva película de DC Studios, que se encuentra actualmente en la fase de preproducción.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo noticias tristes para todos. Después de todo, no regresaré como Superman”, escribió Cavill, de 39 años. “Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de la contratación de ambos, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”.

Gunn, el guionista y director detrás de “Guardians of the Galaxy” y “Suicide Squad”, y Safran, un veterano ejecutivo, fueron nombrados copresidentes y directores ejecutivos de los recién formados DC Studios en octubre de este año, varios días después de que Cavill anunciara su regreso como el “Hombre de acero”.

“El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, explicó el artista inglés.

Cavill, que interpretó al personaje de DC Comics Superman en “Man of Steel” de 2013, “Batman v Superman: Dawn of Justice” de 2016 y “Justice League” de 2017, hizo un cameo recientemente en la película “Black Adam” a principios de este año, lo que muchos fanáticos tomaron como el más que posible regreso del actor a futuras películas de la casa productora.

Según varios medios, la nueva película de Superman se centrará en los años de juventud del superhéroe, y hasta mencionaron que el propio Gunn podría hasta dirigir y escribir la película.

“Peter y yo tenemos una gran lista de DC, por lo que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos al comienzo del nuevo año”, escribió Gunn en Twitter el miércoles. “Entre los que están en esa lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.

A modo de despedida, en su mensaje de Instagram Cavill quiso agradecer a todos aquellos que han estado a su lado desde que comenzó su viaje interpretativo de Superman. “Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos lamentar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está por aquí. ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da todavía están ahí! Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que Superman representa nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”, concluyó el actor.

Inmediatamente después de hacer público el anuncio, Cavill recibió miles de mensajes de apoyo por parte de sus colegas y seguidores en las redes sociales.