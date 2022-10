La popular serie de “The Witcher” tendrá una cuarta temporada, según confirmó el sábado al empresa de ‘streaming’ Netflix en un comunicado de prensa. Sin embargo, los fanáticos de la saga verán a Liam Hemsworth caracterizando el papel principal de Geralt of Rivia, en vez del actor Henry Cavill.

Ambos actores aprovecharon el anuncio para publicar en sus redes sociales sendos mensajes de agradecimiento.

“Mi viaje como Geralt of Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, pero, por desgracia, bajaré mi medallón y mis espadas para la cuarta temporada″, indicó Cavill, quien recientemente confirmó volverá a interpretar a Superman en una nueva película de DC Studios. “En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth tomará el manto del White Wolf (sobrenombre de Geralt). Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”.

El actor que aparecerá en la tercera temporada de este serie, que se espera que se estrene en el verano de 2023, concluyó su mensaje, deseándole a Hemsworth lo mejor en su nuevo proyecto. “Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”.

Cavill también protagonizará la película de Netflix, “Enola Holmes 2″, junto a Millie Bobby Brown, que estrenará este próximo 4 de noviembre.

Por su parte, el actor australiano, hermano de Chris Hemswoth, quien caracteriza a Thor en el universo de Marvel, mostró su alegría y entusiasmo al haber conseguido este importante papel. “Como fanático de esta serie, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del White Wolf para el próximo capítulo de su aventura”, mencionó el exmarido de la cantante Miley Cyrus.

“Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de “The Witcher”, concluyó el actor de 32 años, que ganó popularidad con su participación en la saga “The Hunger Games”.