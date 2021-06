Después de iniciar su carrera como director con ofertas comerciales como las secuelas de “Step Up”, los filmes de “Now You See Me” y juntar a The Rock y a Bruce Willis en un filme de G.I Joe, Jon M. Chu llegó a un momento crucial en su carrera que lo llevó a eventualmente ser el cineasta que llevaría el aclamado musical “In The Heights” a la pantalla grande.